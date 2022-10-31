مبارة “مودينا وباليرمو” ..جماهير الرجاء تحدث شغبا

2022-10-31 / 20:16
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

باتت ظاهرة الشغب تؤرق بال القائمين على الشأن الكروي بشكل كبير في المغرب بعدما تعددت تجلياتها، لتحط الرحال هده المرة بالديار الإيطالية وانتقل الصراع من الاصطدام بين جماهير الفرق المنافسة إلى الاصطدام الداخلي والنمودج ملعب براغليا بمدينة مودينا شهد الأخير تجمع العشرات من الشبان المغاربة من مشجعي نادي الرجاء البيضاوي المساندة لفريق مودينا الإيطالي برسم المباراة التي جمعت مساء أمس بين نادي مودينا وباليرمو برسم بطولة القسم الثاني “سيري 2” وأظهرت لقطات مصورة هرولة عدد من جماهير المحسوبة على نادي الرجاء لدى خروجهم من استاد براغليا بمدينة مودينا، بعد المباراة التي انتهت لصالح نادي باليرمو بهدفين لصفر.

وخلال المباراة، أشعل مشعجون الرجاء ألعابًا نارية غطى دخانها الاستاد، في مواجهة عادة ما تشهد احتكاكًا ما بين جماهير الناديين.

وبلغ بهم الحماس في نهاية المباراة في مدرج حديقة نوفي ساد إلى القيام برمي الشهب الاصطناعية على الجمهور الإيطالي الذي كان يغادر الملعب وهو ما أثار غضب الحاضرين خاصة وأن الفريق المحلي خرج منهزما في المباراة، ليتم بعد ذلك الرد “الصاع صاعين.

وعلم ” هبة بريس ″ من مصادر جيدة الإطلاع، أن رجال الأمن الإيطالي قاموا باعتقال العشرات من المشتبه فيهم في أفق عرضهم على المدعي العام لتعميق البحث مهم قبل العرض ،على القضاء ،بداية الأسبوع المقبل.

وأعادت أحداث المبارة المذكورة موضوع الشغب والعنف بالملاعب إلى الواجهة، وذلك بعد الصور القاتمة التي رسمتها الجماهير الخضر (جماهير فريق الرجاء)، التي كانت تعد إلى وقت قريب من رواد الحركة التشجيعية عربيا وعالميا.

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