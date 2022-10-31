مختص يعدد ل”هبة بريس” مؤشرات عدم حضور الملك للقمة العربية
استبعد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي محمد شقير، حضور الملك محمد السادس لأشغال القمة العربية المزمع انطلاقها غدا الثلاثاء بالجزائر، ووضع عددا من المؤشرات التي تصب في اتجاه استبعاد حضور الملك لاشغال هذه الدورة.
وأوضح الباحث في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، في تصريح ل”هبة بريس” اليوم الاثنين، أن هذه الإشاعة كادائما تروج من طرف الدعاية الجزائرية لإعطاء نوع من الأهمية للقمة، واليوم تروج أيضا من طرف بعض المواقع الداخلية التي تريد خلق نوع من الضجة الاعلامية، وخلق نوع من الانتظارية، لأن كل الانتباه موجه لحضور الملك، نظرا لعدة اعتبارات سياسية أو موضوعية.
واسترسل ذات المتحدث مؤكداً، أن الملك محمد السادس كان دائما يستنكف حضور هذا النوع من القمم، التي لا تخرج أية قرارات ملموسة أو دقيقة، أو ذاث تأثير على الصعيد العربي أو الإقليمي، مشيرا إلى أن آخر قمة حضرها الملك بالجزائر كانت سنة 2005، وهو ما جعل البعض يقع في الربط بين الحدثين.
وأضاف شقير أن التوتر القائم حاليا والذي تزايد وظهرت حدته خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، وفي سياق قطع العلاقات ين البلدين، يدفعان الى استبعاد حضور الملك، وكان هناك طرف يتجه الى القول بأن السعودية ستقوم بدور الوساطة بين المغرب والجزائر، لإحداث المصالحة كما وقع سنة 1988، لكن اليوم يبدو أن الطرف الجزائري لم يقبل الفكرة، وربما هذا من بين خلفيات الاختلاف المؤدية لعدم حضور الملك للقمة.
وأيضا، يضيف المحلل السياسي، تزامن إعلان ولي العهد السعودي عدم حضوره القمة الجزائر مع الزيارة التي قام بها الوزير بوريطة للرياض، والذي كان يحمل معه رسالة كتابية ملكية، وبُعيد تلك الزيارة تم الاعلان عن عدم حضور ولي العهد السعودي بنسلمان للقمة العربة بالجزائر، لما له من رمزية، ولدور السعودية داخل الجامعة العربية، ما أدى بعدها، إلى إعلان عدد من الملوك العرب عن عدم حضورهم للقمة، وهو ما يؤكد أن الملك محمد السادس لن يحضر القمة
12 تعليقات
نحن معك يا مولاي في السراء والضراء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك يا مولاي، الصحة والعافية والسعادة وطول العمر. اللهم أمين يارب العالمين.
حفظ الله الملك محمد السادس، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية،
يجب على الحكام العرب الغاء هذه القمة كليا . لانها لا علاقة بدولة تعد عدوة للدول العربية
الملوك مكانهم ليس وسط حفنة جنرالات وكابرانات….
يا لها من إهانة للكراغلة
الله الوطن الملك عاش المغرب
المملكة المغربية كبيرة بملك يحب شعبه وشعب يحب ملكه وبدبلوماسيون يتقنون عملهم وستبقى كبيرة إلى الأبد رغم كيد الحاقدين
عاش الملك محمد السادس نصره الله
الصحراء مغربية احب من احب وكره من كره
العز للمغرب والمغاربة وعاش الملك الله الوطن الملك
العز للمغرب والمغاربة وعاش الملك الله الوطن الملك
القمة التابونية والشنقريحية،فاشلة قبل،موعدها والذليل ماوقع،من اختلافات بين،وزراء الخارجية وماوقع،للاءعلام المغربي، وعدم حضور الملوك والرؤساء،والزعماء، ياامة،ضحكت،من جهلها الإمام الموت لحكام الجزاءر،والكبرانات،المجرمين،العجزة،
انه عين الصواب وهذا ما كان يرجوه جميع المغاربة ولاسيما بعد الاستقبال الباهت الذي لم تراعي فيه الديبلوماسية الجزائرية البروتوكولات وأدب الضيافة المغربي سواء السياسي أو الاعلامي