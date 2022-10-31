مختص يعدد ل”هبة بريس” مؤشرات عدم حضور الملك للقمة العربية

هبة بريس - الرباط

استبعد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي محمد شقير، حضور الملك محمد السادس لأشغال القمة العربية المزمع انطلاقها غدا الثلاثاء بالجزائر، ووضع عددا من المؤشرات التي تصب في اتجاه استبعاد حضور الملك لاشغال هذه الدورة.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، في تصريح ل”هبة بريس” اليوم الاثنين، أن هذه الإشاعة كادائما تروج من طرف الدعاية الجزائرية لإعطاء نوع من الأهمية للقمة، واليوم تروج أيضا من طرف بعض المواقع الداخلية التي تريد خلق نوع من الضجة الاعلامية، وخلق نوع من الانتظارية، لأن كل الانتباه موجه لحضور الملك، نظرا لعدة اعتبارات سياسية أو موضوعية.

واسترسل ذات المتحدث مؤكداً، أن الملك محمد السادس كان دائما يستنكف حضور هذا النوع من القمم، التي لا تخرج أية قرارات ملموسة أو دقيقة، أو ذاث تأثير على الصعيد العربي أو الإقليمي، مشيرا إلى أن آخر قمة حضرها الملك بالجزائر كانت سنة 2005، وهو ما جعل البعض يقع في الربط بين الحدثين.

وأضاف شقير أن التوتر القائم حاليا والذي تزايد وظهرت حدته خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، وفي سياق قطع العلاقات ين البلدين، يدفعان الى استبعاد حضور الملك، وكان هناك طرف يتجه الى القول بأن السعودية ستقوم بدور الوساطة بين المغرب والجزائر، لإحداث المصالحة كما وقع سنة 1988، لكن اليوم يبدو أن الطرف الجزائري لم يقبل الفكرة، وربما هذا من بين خلفيات الاختلاف المؤدية لعدم حضور الملك للقمة.

وأيضا، يضيف المحلل السياسي، تزامن إعلان ولي العهد السعودي عدم حضوره القمة الجزائر مع الزيارة التي قام بها الوزير بوريطة للرياض، والذي كان يحمل معه رسالة كتابية ملكية، وبُعيد تلك الزيارة تم الاعلان عن عدم حضور ولي العهد السعودي بنسلمان للقمة العربة بالجزائر، لما له من رمزية، ولدور السعودية داخل الجامعة العربية، ما أدى بعدها، إلى إعلان عدد من الملوك العرب عن عدم حضورهم للقمة، وهو ما يؤكد أن الملك محمد السادس لن يحضر القمة

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