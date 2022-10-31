الاجتماع المغلق بين المغرب والجزائر ..بوريطة يكشف الحقائق

2022-10-31 / 19:21
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هبة بريس _ الرباط

نفى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، حضور الملك محمد السادس للقمة العربية المقررة في الجزائر، والتي تنطلق غدا الثلاثاء.

وأكد بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب في الجزائر العاصمة، حساسية التوقيت الذي تنعقد فيه القمة التي تأجلت لأكثر من عامين بسبب جائحة “كوفيد 19″.

وحول الإشكالية داخل غرفة الاجتماع المغلقة بين المغرب والجزائر بقال بوريطة ” نكرر مجددا، نحن نحضر قمة لجامعة الدول العربية، تحتضنها الدول على التوالي بالترتيب الأبجدي، لا نحضر في قمم تنظمها الدولة بمبادرة وتنظيم وباستدعاء منها ووفق أجندة أو رؤية خاصة.”

واضاف قائلا ” إذا اتفقنا أن هذه قمة جامعة الدول العربية، ولها قواعدها وشروطها، فهناك مسؤوليات وحقوق بالنسبة للدولة المضيفة والبلدان المدعوة، وكل يجب أن يحترم دوره وغيره، وهذا هو المنطلق الخاص بالمغرب.”

واسترسل متحدثا ” المغرب ساهم بشكل إيجابي في اجتماعات كبار الموظفين والمندوبين الدائمين، لإثراء القرارات والعمل على الخروج بنتائج مفيدة، واستمر المغرب بهذا المنطق لأن تعليمات جلالة الملك أن نشارك بشكل بناء.”

وعرج موضحا ” لكن إذا كان هناك خروج عن إطار المسؤوليات، فواجب المغرب هو أن ينبه إلى ذلك، وأن يرجع الأمور إلى نصابها، وهذا ما حدث، وفي كل مرة عند الخروج عن المسار يذكر بأنه يجب الرجوع إلى المسار الصحيح.” يقول الوزير لسبوتنيك

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‫7 تعليقات

  1. دبلوماسي في المستوى وكلام في محله ولكن حكام العسكر العجزة ودميتهم لا يعرفون اي شيء عن الدبلوماسية

  2. اكبر تحية لابطال المغرب صاحب المقص الدهبي ودبلماسية المغربية والصحافة وكل من يدافع على مغربنا الحبيب

  6. أتساءل هل الدولة التى تضع مصالح الشعب على الهامش وتركز كل اهتماماتها على قضية خاسرة مسبقا بالنسبة إليها.( قضية البوليزاريو). هي حقا دولة ذات سيادة .لا أعرف راس الجزائر هل هو تبون ام شنقريحة.

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