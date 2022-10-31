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“لارام” تعزز التزامها لفائدة الاستدامة البيئية

2022-10-31 / 19:09
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هبة بريس _و م ع

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، عن انضمامها إلى تجمع شركات الطيران التي تلتزم ببرنامج التقييم البيئي، التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” (IEnvA).

وأوضحت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الأمر يتعلق “بمرحلة هامة في مسلسل الانخراط في الاستدامة بالنسبة للناقل الجوي الوطني الملتزم دائما بالمسؤولية البيئية. وهو توجه تم الاعتراف به في مختلف المحافل”.

وقد تم التوقيع على هذا الالتزام الجديد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” مؤخرا في أبوظبي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) .

ويلعب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يضم حوالي 290 شركة طيران عالمية (من ضمنها الخطوط الملكية المغربية) أي ما يمثل 83٪ من إجمالي الحركة الجوية، دورا رئيسيا في تطوير سياسة شاملة لصناعة النقل الجوي حول مواضيع حاسمة. وتشكل قضية الاستدامة البيئية واحدة من هذه الإشكاليات الرئيسية حاليا.

ويعتبر برنامج التقييم البيئي (IEnvA) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي نظاما تقييميا مستقلا تم تصميمه لتقييم وتحسين التدبير البيئي لشركات الطيران. ويتم تنفيذ هذا البرنامج تطوعيا من قبل الناقلين الجويين، كما يستند هذا البرنامج على مبدأ احترام الواجبات البيئية والالتزام بالتحسين المستمر لعملية التدبير البيئي.

كما يعد كذلك أداة رئيسية لشركات الطيران، ولخدمات صيانة الطائرات، ولخدمات الطعام على متنها وأيضا لخدمات المناولة الأرضية، بهدف تحقيق الاستدامة في جميع مجالات العمليات الجوية والأرضية.

ويجدر الذكر أن البرنامج يحدد التأثيرات والمخاطر البيئية ويوفر بشكل مستمر الأدوات اللازمة لتقييم جميع جوانب الاستدامة، التي قد يكون لها تأثير على نشاط الشركة. ويشمل هذا البرنامج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد مرورا بمعالجة نفايات المقصورة وكذلك محاربة الاتجار بأنواع الحيوانات المحمية التي يمكن نقلها بشكل غير قانوني على متن الطائرات.

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تعليق واحد

  1. مغاربة العالم المنتمون للجنوب الشرقي نطالب بخط جوي بين نانت الفرنسية وورزازات لانه توجد بهده الجهة جالية مهمة وكتيرة بالغرب الفرنسي لأننا نعاني مع طريق تشكا الصعبة والوعرة

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