بوريطة من الجزائر ..القضايا في منطقتنا العربية “معقدة”

هبة بريس _ الرباط

نفى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، حضور الملك محمد السادس للقمة العربية المقررة في الجزائر، والتي تنطلق غدا الثلاثاء.

وأكد بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب في الجزائر العاصمة، حساسية التوقيت الذي تنعقد فيه القمة التي تأجلت لأكثر من عامين بسبب جائحة “كوفيد 19″.

وتحدث بوريطة عن القرارات التي يمكن التوافق ح لها بخصوص بلدان عربية مثل سوريا والوضع في كل ليبيا واليمن.

وقال بوريطة انه ” كان هناك عمل لتحقيق توافق مهم حول مجموعة من القضايا، صحيح أنه لا يمكن حل كل شيء، لكن ما جرى صياغته من قرارات يشكل “الحد الأدنى من التوافق” حول هذه الملفات.”

وسجل قائلا ” القضايا في منطقتنا العربية “معقدة”، مثل القضية الليبية أو السورية وغيرها، ولا تخلو من التدخلات الخارجية والدولية، ورغم أن تصور حدوث إجماع صعب، لكن الإشارة القوية التي خرجت هي أن القرارات عكست “حدا أدنى من التوافق” حول جملة القضايا.” يقول بوريطة لوكالة سبوتنيك

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