بوريطة من الجزائر ..الواقع الدولي يشهد أزمات متعددة

2022-10-31 / 18:04
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هبة بريس _ الرباط

نفى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، حضور الملك محمد السادس للقمة العربية المقررة في الجزائر، والتي تنطلق غدا الثلاثاء.

وأكد الأخير على هامش الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب في الجزائر العاصمة، حساسية التوقيت الذي تنعقد فيه القمة التي تأجلت لأكثر من عامين بسبب جائحة “كوفيد 19”.

واشار ان القمة العربية تنعقد في سياق إقليمي ودولي صعب جدا، يشمل ما هو مزمن وحاد، وعلى رأسه القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي المحتلة وكذلك للأماكن المقدسة في مدينة القدس وغيرها.

كما أأكد ن هناك ظروفا صعبة في دول عربية أخرى مثل ليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان والصومال.. اللائحة طويلة.

وسجل ان هناك أيضا مستجدات على الصعيد الدولي، حيث توجد حالة من الاستقطاب الحاد. في الحقيقة، الواقع الدولي يشهد أزمات متعددة في جوانب مختلفة؛ بيئية وسياسية وأمنية وغيرها.

وأيضا تنتظر وتتساءل الشعوب العربية، والأجيال الجديدة في العالم العربي، حول مخرجات القمة العربية.يقول بوريطة لسبونتيك

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