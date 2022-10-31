كورونا بالمغرب.. تسجيل 12 إصابة جديدة 

2022-10-31 / 17:53
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 31 أكتوبر، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 7 أشخاص، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و841 ألف و628 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و410 آلاف و249 شخصا، مقابل 24 مليون و911 ألف و712 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 53 ألف و488 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و601 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و100 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (9) ومراكش آسفي ( 1 ) والرباط سلا القنيطرة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 220 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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