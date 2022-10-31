المنصوري: السكن الاجتماعي إرادة ملكية منذ 20 سنة

هبة بريس - لبنى ابروك

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن السكن الاجتماعي ليس فقط برنامج بل هو إرادة ملكية منذ 20 سنة.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن البلاد انطلقت في عدة برامج للسكن الاجتماعي لإعطاء كرامة للمواطنين وتفعيل الدستور والحق في السكن اللائق.

وتابعت قائلة “كاين اكراهات أولا ضبط المستفيدين وتسوية العقار”، مشيرة الى أن الوزارة قامت بوضع سجل وطني لتحديد المستفيدين والقطع مع “السمسرة” في هذه البرامج.

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