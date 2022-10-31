البرلمان المغربي

نائبة برلمانية: أين الأخلاق? ورئيس فريق: الأخلاق هي ملي كنلقاو وزير مع وحدة قد بنتو”

2022-10-31 / 17:29
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هبة بريس - الرباط

عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، تلاسنا حادا بين نواب الأغلبية والمعارضة، بسبب سؤال حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مهرجانات غنائية وندوات لبعض الفنانين.

واعتبرت نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن المظاهر التي تروج لها هذه المهرجانات لاعلاقة لها ب”الأخلاق” و”تمغريبيت” و”الفن الهادف والراقي”.

تدخل النائبة البيجيدية، آثار استياء رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الذي خاطب النائبة بالقول “الأخلاق ليس شعار نحمله بل سلوك يومي، ومن بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجر”

وأضاف التويزي قائلا “نتذكر المهرجانات اللي كانت بالرباط والكلام النابي الذي نسمعه بالفرنسية والانجليزية خلال حكومة قمعت الشباب ل10 سنوات”، مسترسلا بالقول “الاخلاق هي جوج وزراء يدخلو يتزوجو ويخرجو ولا نلقاو وزير مع وحدة قد بنتو”

وختم رئيس الفريق البامي كلمته بالقول “دستور بلادنا ديموقراطي ويحتم علينا جميعا الدفاع عن الحرية والإبداع.”

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‫2 تعليقات

  1. الحرية ليست هي إشهار الحشيش يا حكومة الحشاشين و الغلاء و قليب الفيستة، اين هو من كان بالأمس يصرخ في وجه وزير الصحة و يعاتبه على غلاء و لوبي الأدوية و الفوارق الصارخة بين اسعارها في السوق و اسعارها في الصفقات العمومية
    ماذا يقول الآن أمام هذا اللوبي المتوحش و الضالم و المفترس لقوت المغاربة و المؤثر على صحة و نمو أبناءهم من جراء هذا الغلاء المفتعل الذي من جراءه بدأت العديد من الأسر تشكو من سوء التغذية ،أليس هذا حرام يا حكومة التسويف و الكذب ،أن يموت الشعب جوعا و شركات المحروقات تحقق 90 مليار درهم أرباحا صافية في 8أشهر
    تبا لكم و لما تقومون به في حق هذا الوطن الجريح

  2. العدالة والتنمية ستعود حثما إلى الحكومة والاحزاب الاخرى إلى مزبلة التاريخ ان شاء الله ايها المنافقون،يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

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