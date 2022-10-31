القنيطرة : إعتقال رئيس جماعة ونائبه بتهمة ” الارتشاء”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ، إيداع رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي ونائبه السجن المحلي بالقنيطرة ، بتهمة الارتشاء .

ومن المرتقب عرض الموقوفين على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بنفس الابتدائية ، يوم غد الثلاثاء، في أولى جلسات محاكمتهما بالمنسوب لهما، في حين أن الأبحاث في القضية لازالت متواصلة لدى مصالح الدرك بسرية القنيطرة .

وكان أحد المواطنين قد بلغ عن الجريمة مرفوقة بفيديوهات توثق تسلم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه لمبالغ مالية عبارة عن تسبيق يتعلق بتمكينه من شهادة التعويض عن هدم مسكن .

هذا وقد سجلت فيديوهات منتشرة عبر الوسائط الإجتماعية .وسيعرف هذا الملف المتعلق باعتقال الرئيس ونائبه العديد من المستجدات مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي.

للإشارة فإن الموقوفين ينتمون إلى أحزاب تشارك في الحكومة الحالية، كما أن الرئيس الموقوف في ولايته الثانية لتسيير الجماعة الترابية سيدي الطيبي.

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