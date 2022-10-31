القنيطرة : إعتقال رئيس جماعة ونائبه بتهمة ” الارتشاء”
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ، إيداع رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي ونائبه السجن المحلي بالقنيطرة ، بتهمة الارتشاء .
ومن المرتقب عرض الموقوفين على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بنفس الابتدائية ، يوم غد الثلاثاء، في أولى جلسات محاكمتهما بالمنسوب لهما، في حين أن الأبحاث في القضية لازالت متواصلة لدى مصالح الدرك بسرية القنيطرة .
وكان أحد المواطنين قد بلغ عن الجريمة مرفوقة بفيديوهات توثق تسلم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه لمبالغ مالية عبارة عن تسبيق يتعلق بتمكينه من شهادة التعويض عن هدم مسكن .
هذا وقد سجلت فيديوهات منتشرة عبر الوسائط الإجتماعية .وسيعرف هذا الملف المتعلق باعتقال الرئيس ونائبه العديد من المستجدات مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي.
للإشارة فإن الموقوفين ينتمون إلى أحزاب تشارك في الحكومة الحالية، كما أن الرئيس الموقوف في ولايته الثانية لتسيير الجماعة الترابية سيدي الطيبي.
2 تعليقات
يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت
اول الغيث قطرات الرحمة ،و ما تقوم به النيابة العامة و القضاء من تحركات لمحاربة آفة الفساد المالي المقرون بالسياسي لا يسعنا إلا أن نثمنه ،القضاء هو هو احد أعمدة الردع الأساسية ضد الفساد