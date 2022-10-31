قربلة في البرلمان بسبب “طوطو” والبولفار”.. وبنسعيد: “أنا أيضا أب وكنرفض الكلام النابي”

هبة بريس - لبنى أبروك

عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، تلاسنا حادت بين نواب الأغلبية والمعارضة، بسبب سؤال حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مهرجانات غنائية وندوات لبعض الفنانين.

وانتقدت نائبة برلمانية عن العدالة والتنمية، النموذج السلبي الذي تروج له بعض المهرجانات للشباب المغربي.

من جهته، أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على أن “وزارة الثقافة هي وزارة الثقافات وتمغريبيت ولما نتكلم عن الثقافات كاين الملحون وكناوة والراب”

وأضاف الوزير قائلا “لا أعتقد أن دورنا هو ايقاف فنان أو فنانة، لكن لا نتفق على أي فعل غير أخلاقي، لأنني قبل ما نكون فاعل سياسي أو وزير أنا أب أو منبغيش نسمع كلام نابي في الشارع، وخصنا نتساءلو علاش هاد الشباب كيقولو كلام نابي وعنف لفظي فالمهرجانات والملاعب واش مكانتش برامج لمواكبتهم خلال السنوات العشر الماضية?”

وشدد بنسعيد بالقول” خليو الشباب يعيش حياتو وحنا خصنا نعاونوهوم ونوجهوهوم”، مسترسلا بالقول” هاد الأشياء مكيكونوش غي فالمهرجانات لكن فالمباريات وخصنا نعالجهوم وميبقاوش ببرامج فعالة”.

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