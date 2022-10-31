بوريطة: الملك يغيب عن القمة ل”اعتبارات إقليمية” وأوصانا ب”العمل البناء”

هبة بريس

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أنه يتعذر على الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر لاعتبارات إقليمية، مشيرا إلى أن القمة العربية حدث رئيسي، لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.

وأضاف بوريطة في تصريح لقناة العربية، أن عاهل البلاد أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتا إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر.

وشدد بوريطة على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

كما لفت أن ثلثي الوفد الإعلامي المغربي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح، معتبرا أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة.

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