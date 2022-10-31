بوريطة: الملك يغيب عن القمة ل”اعتبارات إقليمية” وأوصانا ب”العمل البناء”
هبة بريس
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أنه يتعذر على الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر لاعتبارات إقليمية، مشيرا إلى أن القمة العربية حدث رئيسي، لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.
وأضاف بوريطة في تصريح لقناة العربية، أن عاهل البلاد أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتا إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر.
وشدد بوريطة على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
كما لفت أن ثلثي الوفد الإعلامي المغربي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح، معتبرا أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة.
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12 تعليقات
من الافضل ان لا يحضر الملك محمد السادس مؤتمر القمة ما دامت الجزاىر مستمرة في صب عداىها للمملكة المغربية الشريفة
يجب على الحكومة الجزائرية ان تحترم قوانين القمة العربية وأن تلتزم بالمسؤولية بعبدا عن الحسابات والمشاكل والانزاعات القائمة بين المغرب والجزائر..
هذآ أفضل بكثير ان يغيب ملكنا الغالي عن المشاركة في هذه القمة العربية الفاشلة..
قرار صائب بخصوص عدم حضور ملك محمد السادس نصره الله وايده إلى القمة العربية التي تقام بالجزائر فهو أحسن القرار حفظه الله ورعاه ونصره.
ملكنا الغالي استرجع كرامة وعزة النفس المغربية الحرة وهو دائما في خدمة الوطن بمصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمن والأمان والاستقرار السياسي بدون مشاكل سياسية ومنهجية استراتيجية إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والغربية والاروبية بصفة عامة.حفظه الله لشعبه وطنه.
أحسن أجوبة مقنعة قدمها السيد بوريطة عقب هذه القمة العربية فله الف تحية واجلال وافتخار بهذا السيد المحترم ..
هذ الكبرانات خاصهم،شي هجمة خاطفة من الجيش،الملكي ليعودوا،الى رشدهم
الاعضاء الذين شاركوا في هذه القمة العربية من المغرب يلتزمون بالرزانة الدبلوماسية والنزاهة بالسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وطاكتيكية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية تستهدف السلوكات الطيبة من طرف الاعضاء المغاربة فلهم جزيل الاحترام والتقدير..
في نظري يجب على المغرب أن ينسحب من هذه القمة العربية الفاشلة انها مجرد ضياع الوقت فقط…
ككوني مواطن مغربي اتاسف لما يحصل بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الحكومة المغربية أن تقاطع بصفة نهائية هذه القمة العربية التي تقام بالجزائر لأنها هي من بدأت باغلاق العلاقات العامه بينا وبينها والبادئ اظلم..
نحن جند مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ولا قوة تستطيع أن تفرق بيننا وبين ملكنا الغالي نحن شعب مغربي حر لنا كرامة وعزة النفس المغربية الحرة وشعارنا هو الله الوطن الملك..