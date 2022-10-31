عن معاناتها قبل الشهرة.. ابتسام العروسي:” كنت كنبدل حوايجي في المقاهي”

2022-10-31 / 16:27
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نجلاء مزيان

في خطوة مفاجئة منها، قامت الفنانة المغربية ابتسام العروسي بنشر تدوينة مطولة تفرج من خلالها عن جزء من معاناتها قبل الشهرة.

و في هذا الصدد، شاركت بطلة “جوديا” متابعيها بعض من كواليس مثابرتها و العراقيل التي تعرضت لها في بداياتها، مشيرة أن زوجة المخرج تكون “منبوذة”.

و كتبت العروسي :”أول مرة غادي نحسم شي قضية، واخا مكنهدرش دخلت هاد لكروب حيث حبيتو وانا فيه من زمان شفت منكم كل الخير، أولا أنا ماغاديش نمثل فالمكتوب دور ديال مريم، لي هي صديقة وزميلة وممثلة غزالة ولكل واحد رزقو”.

و واصلت :” ثانيا أنا في الميدان من 2009 درت أحلام نسيم، مسلسل مينة، شهادة حياة، كنزة في الدوار، نايضة في الدوار، فيلم عمي، رضاة الواليدة، مستر سانسو،وزيد وزيد”.

و أضافت:”جيت من خريبكة تقاتلت كنت كنبدل حوايجي في لقهاوي، ونرجع مع 12 ليل محطة ولاد زيان وطاكسيات بيضين وبزاف لحوايج متزوجت حتال 2017″.

و استرسلت:”راجلي مخرج برامج، وبالعكس مرات المخرج منبودة حيث حتى مخرج اخر ميبغي سيناريو وطريقة الاشتغال ديالو يعرفها واحد اخر،راجلي كيدعمني معنويا، ولو تعرفو الاجتهاد ديالي وعفويتي وطيبتي غادي تعرفو علاش كنخدم، لان راسي صغير”.

و اختتمت :”هاد شي كنبغيه ودمرت عليه وكندمر عليه بحال اي مرأة معاونة مع راجلها على دواير زمان وعندها وليد، والله يسهل على كل انسان وكل وحدة فيكم ولو تعرفو ما وراء الابتسامة والصور لتغيرات بزاف لحوايج وهادي لقليل لي غادي يفهمها وشكرا”.

و الجدير بالذكر أن ابتسام العروسي تطل على جمهورها كل يوم إثنين، عبر مسلسل “جوديا” الذي يعرض على القناة الأولى.

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