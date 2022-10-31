يحدث في الجزائر.. رئيس مجلس الأمة “الكذاب” يثير السخرية بمواقع التواصل
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل نظام الكابرانات بالجارة الشرقية إبداعاته في عالم “الكذب” و لو بتزوير التاريخ و التصريح بمعطيات لا توجد سوى في مخيلات بعض ممن سلطتهم الأقدار ليحكموا الجزائر و يتحكموا في ثروات شعبها، و هو ما جعل بعض مسؤولي الجارة محط سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
آخر هؤلاء المبدعين في فن “الكذب” و أكيد لن يكون آخرهم، هو المدعو صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالجزائر، و الذي أطلق كذبة ليس على نفسه فقط و إنما على التاريخ ككل كما هي عادة حكام الجزائر.
قوجيل و تعليقا منه على العلاقات الجزائرية القطرية قال بالحرف: “نحن في الجزائر نسترشد بمرجعيتنا النوفمبرية في نسج علاقاتنا، ونمنح الأولوية في وجداننا وفي تقاربنا وسياساتنا لمن ساند ثورتنا ودعم شعبنا ووقف إلى جانبه في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي”.
و أضاف المسؤول الجزائري الذي يبدو أنه أصيب بالخرف قائلا: “وقطر في هذا تملك رصيدا كبيرا، إذ لم تدخر جهدا في تقديم يد العون للجزائر من أجل استرجاع حريتها، وساندت نضالنا التحرري منذ بدايته بكل الوسائل”.
و زاد رئيس مجلس الأمة بالجزائر قائلا :” وهناك مواقف كثيرة، قامت بها دولة قطر الشقيقة تعبيرا عن وقوفها إلى جانب الشعب الجزائري، واستمرت إلى ما بعد استقلال الجزائر وتشكلت عبرها عقود من التعاون والتضامن والشراكة”.
و تناسى المسؤول الجزائري و هو يطلق التصريحات العشوائية يمينا و شمالا أن استقلال قطر كان سنة 1971، بينما كان استقلال الجزائر سنة 1962، فهل كان قوجيل و هو يدلي بالتصريح السالف الذكر في كامل قواه العقلية أو في وعيه على الأقل؟
5 تعليقات
ان هذا الكائن البشري يبلغ قرنا ونيف في عمره وهو مصاب بالخرف ولا يعرف ما يقول ولا اية حقبة يعيش
ويحكى انه كان ذات مرة مع مسؤولين ليبيين وسألهم عن الرئيس القذافي ظنا منه انه لازال على قيد الحياة واشياء اخرى
هذا القوجيل رفع عنه القلم لانه لا يعي ما يقول ، وهذه هي دولة الكابرانات شعارها دولة العجزة وممنوعة على الشباب هههه
هذا خلط المخدرات والخمر والقرقوبي والدليل اماكم هههههههههههه
قال الاستعمار الفرنسي.سؤال يا ابو الهول كما قال استاذنا منار اسليمي.هل الجزائر مستقلة ؟ هل لديها وثيقة الاستقلال ؟ فرنسا خرجت من الجزائر.مثل امريكا من افغانستان.تصريح الاخضر الابراهيمي الذي يعرف كل شيء عنكم.
مسؤولوا الجزاىر ليست لهم كفاءة ولا دراية بالسياسة ومستوياتهم الدراسية متدنية ان لم اقل ضعيفة لذلك هم يجهلون الكثير عن التاريخ والسياسة وتناسوا دور المغرب الذي قاوم الى جانبهم وكان له الفضل الكبير في طرد الاستعمار الفرنسي من الجزاىر والتمتع بالحرية والاستقلال التي ينعمون بهما اليوم الخزي والعار لمن يتنكر الفضل والاحسان
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وهذه الأمة الجزاءريةواحدة من الأمم التي تكلم عنها رسول،الله عليه الصلاة والسلام اغبياء،القرن،21،يحكمون الجزاءر صنيعة،فرنسا،لا دنيا،لادين لاملة، لا عهد لا كرامة لا رجولة مجرد حماق سكارى،لا يعلمون ما يقولون إلى متى سنتتوبون يا حكام الخراءر العجزة،اليس،فيكم،رجل رشيد، أو على القلوب اقفالها ايها المنافقون،الا تعلمون بءن المنافقين سيكونون،في الدرك الأسفل من النار شوفوا،حكامكم السابقين،الذين ماتوا موتة الجاهلية من بوخروبة إلى بوتخريقة،