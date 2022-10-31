الملك يغيب عن القمة العربية بالجزائر
هبة بريس
أكد مصدر موثوق، أن الملك محمد السادس، لن يحضر لأشغال القمة العربية المنعقدة بالجزائر بدءا من يوم غذ الثلاثاء.
وذكر ذات المصدر، لهبة بريس أن غياب الملك يأتي بسبب عدم توفر الشروط الازمة لمشاركة جلالته.
وأضاف المصدر، ذاته أن أعضاء البروتوكول المكلف بالتحضير لحضور جلالته عادوا صباح يومه الاثنين للمغرب.
وفي هذا الصدد، أكد لـوكالة”سبوتنيك” بأن “جلالة الملك لن يشارك في القمة العربية بالجزائر”، مشيرا الى أنه سيرأس وفد المملكة المغربية خلال أعمال القمة.
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المجموع 12 آراء
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12 تعليقات
بلد الكابرانات لا يستحق طلعة ملكنا الهمام نصره الله
هذه غمة وليست بقمة واظن ان الخطأ الكبير هو تتحمله الجامعة العربية التي اسندت تنظيم قمة لبلد لا يستحق ذلك نظرا لجهله لكل شيء وليس اهلا لذلك
يا اخواني يا هيبابريسيون. دققوا في المقال قبل نشره للعموم فانها ليست المرة الاولى، بل كل يوم هناك اخطاء بالجملة، يا اما املائية او لفظية او كتابية. في آخر المقال الجملة هي عكس الخبر ويفهم منها انه سيحضر عكس ما كتب في المقدمة. المرجوا التدقيق والمراجعة قبل نشر أي خبر فانتم واجهة المغرب في الاعلام امام اعداء الوطن.
العز إلى جلالة الملك.يجب محاربة العدو بنفس السلاح.
أصلا الجزائر خسرت كل شيء ولم يبقى لها أي شيء ولا أحدا يعبرها بتصروفاتها الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري الجزائري الإرهابي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الحمد لله على اتخاد هادا القرار .لان النظام يريد تلميع صورته امام العالم ويكدب على شعبه .ومن جهة اخرى لاثقة في عصابة العسكر الغدار قاتل المرحوم بوضياف
يجب على الجزائر أن تأخذ درسا من جميع الدول العربية التي غابت عن حظورها إلى القمة العربية بالجزائر والأمر واضح كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه..
شكرا لك يا محمد السادس خفصك الله هكذا كنا نتمى. ارسلوا اليهم آخر رتبة في الدولة المغربية فقط .
الاشرار هم من يحضرون هذه القمة العربية مثل قيس سعيد ومثله قمة فاشلة من بدايتها الى نهايتها والمشاهد يشاهد نهايتها……..
الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس وهذه رسالة إلى النظام العسكري الجزائري عسى ان يأخذ العبرة منها. وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه بكرامة وسيادة حفظه الله ورعاه ونصره وايده وهو ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة..
والبادئ اظلم والله يمهل ولا يهمل وانتهى الكلام.
هي من بدأت باغلاق العلاقات الدبلوماسية بينا وبينهم والآن هاهي نتيجة التهور وهاهي الآن تؤذي الثمن والكل نفر منها وهذا جزاؤ من تعدى حدود الله وجب عليه أن يتحمل الصدمة من الدول العربية لعدم حضورها لهذه القمة العربية الفاشلة…
تحية وتقدير وافتخار بموقف ملكنا المحبوب حفظه الله ورعاه ونصره وايده على القوم الظالمين وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه ..