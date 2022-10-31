الملك يغيب عن القمة العربية بالجزائر

هبة بريس

أكد مصدر موثوق، أن الملك محمد السادس، لن يحضر لأشغال القمة العربية المنعقدة بالجزائر بدءا من يوم غذ الثلاثاء.

وذكر ذات المصدر، لهبة بريس أن غياب الملك يأتي بسبب عدم توفر الشروط الازمة لمشاركة جلالته.

وأضاف المصدر، ذاته أن أعضاء البروتوكول المكلف بالتحضير لحضور جلالته عادوا صباح يومه الاثنين للمغرب.

وفي هذا الصدد، أكد لـوكالة”سبوتنيك” بأن “جلالة الملك لن يشارك في القمة العربية بالجزائر”، مشيرا الى أنه سيرأس وفد المملكة المغربية خلال أعمال القمة.

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