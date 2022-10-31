متهم في قضية اغتصاب.. الأمن الاسباني يعتقل مغربيا

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل مطلوب من قبل القضاء الألماني بتهمة الإغتصاب في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأعلنت شرطة الجزيرة الإسبانية الواقعة على البحر المتوسط ، يوم الأحد، أن الشاب البالغ من العمر 28 عاما، اعتقل يوم الخميس في شقته في ماناكور. ويزعم أن الرجل المغربي الذي لديه سجل إجرامي طويل اغتصب سائحة ألمانية في ماناكور صيف عام 2021.

وقالت الشرطة إن الرجل معروف لدى شرطة مايوركا بارتكاب اعتداءات جنسية أخرى والعديد من عمليات السطو التي تضمنت أعمال عنف، بالإضافة إلى أشياء أخرى. ويجب على القضاء الإسباني الآن أن يقرر ما إذا كان سيجري ترحيله إلى ألمانيا أم لا.

ووقعت الجريمة المزعومة في الساعات الأولى من صباح يوم 2 يونيو .2021 ووفقا للسائحة الألمانية، فقد التقت بالرجل في حانة في ماناكور، على بعد حوالي 50 كيلومترا شرق بالما. وعلى شاطئ قريب، يزعم أن الرجل اغتصب المرأة على كرسي بحر.

وعادت المرأة إلى بلدها وقدمت شكوى في ألمانيا.

ونتيجة لذلك، أصدر القضاء الألماني مذكرة توقيف أوروبية في سبتمبر .2021

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