“شاطارا” تنتزع جائزة “السينوغرافيا” من مهرجان بغداد

نجلاء مزيان

اختتمت الدورة الثالثة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح الذي أقيم تحت شعار “لأن المسرح يضيء الحياة”، بفوز العرض الأوكراني “كاليجولا” بجائزة أفضل عرض متكامل.

و فاز بجائزة السينوغرافيا طارق الربح عن العرض المغربي “شا طا را”، فيما ذهبت جائزة أفضل أداء جماعي للعرض العراقي “طلقة الرحمة” تأليف وإخراج محمد مؤيّد.

ويشار إلى أن العرض المسرحي “شاطارا”، حصد سابقا، خلال حفل اختتام الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، -حصد- الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي مُتكامل.

وبدوره، انتزع مخرج المسرحية أمين ناسور جائزة أحسن إخراج، إلى جانب جائزة الأداء الجماعي مناصفة مع عرض “هلاوس”من مصر.

و في هذا الصدد قال المخرج المسرحي أمين ناسور في تصريحه لجريدة هبة بريس الالكترونية:” حقق المسرح المغربي إنجاز تاريخي غير مسبوق في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة، بحيث أنها أول مشاركة في المسابقة الرسمية لفرقة مغربية “ثفسوين”.

و استرسل قائلا :” مسرحية تحصد ثلاث جوائز مهمة في المهرجان، هو فخر كبير و اعتزاز و إنجاز مهم للمسرح المغربي، و هذا جاء نتيجة مجهود كبير من طرف فريق طموح، تجمعه علاقة إنسانية قوية، و كذا علاقة فنية”.

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