مرة أخرى.. شخص يقتحم مصرفا بلبنان والأمن يخرجه بالقوة

2022-10-31 / 12:09
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مودعا اقتحم اليوم الاثنين، مصرفا في شارع الحمرا وسط العاصمة بيروت، مطالبا باسترداد وديعته المالية من المصرف.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن مودعا اقتحم بنك بيبلوس فرع الحمرا، فيما عملت القوى الأمنية على إخراجه بالقوة.

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف، شهد خلال حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد.

هذا و أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن “الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف”.

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