قبيل المونديال.. جداريات تتضمن أحاديث نبوية في شوارع قطر
هبة بريس - وكالات
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 عن عدة جداريات نشرتها في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، تتضمن أحاديث نبوية مترجمة باللغة الإنجليزية، وذلك مع اقتراب انطلاق المونديال.
وانتشرت صور الجداريات في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداولها المتابعون على نطاق واسع.
ونالت استحسان المتابعين وإشادتهم بالمبادرة التي اعتبرها البعض طريقة مبتكرة في التعريف بالدين الإسلامي.
وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور، وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.
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2 تعليقات
من لا يرحم، لايرحم….هده عبارة كانت تقال خلال الحقبة البابلية، فقط ترجمت إلى العربية ونسبت إلى مؤسس الإسلام السيد محمد
إلى الهواري
“قل موتوا بغيظكم” سيبقى الإسلام إلى أن يرث الله السماوات و الأرض. و محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة والكتابة بالعربية فما بالك بالبابلية.
“وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ”