الدرك يستعين بالدرونات والكلاب المدربة..14 يوما من اختفاء الطفل هشام تهز مدينة تازة والمغرب

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قصة أخرى من مسلسل اختفاء الاطفال تهز مدينة تازة ومعها المغاربة ، ضحيتها الطفل هشام بدوار غلن بالجماعة الترابية بوشفاعة ضواحي واد امليل التابعة ترابيا لاقليم تازة .

قصة الاختفاء طفت على السطح منذ أيام بعدما توارى الطفل هشام الذي لايتجاوز عمره ثلاث سنوات عن الأنظار ، تاركا لغزا محيرا هز الرأي العام بمدينة تازة والنواحي كما استنفر عناصر الدرك الملكي التي سخرت كل امكانياتها البشرية واللوجستيكية وأطلقت عملية بحث عن الطفل مستعينة بالكلاب المدربة وطائرات الدرون.

مصادر هبة بريس قالت أن عائلة الطفل قامت بإخطار الدرك الملكي والسلطات المحلية فور التأكد من اختفائه بعد محاولات عديدة للبحث عنه في الجوار دون أي نتيجة، حيث تباشر مصالح الدرك الملكي الى حدود كتابة هاته الاسطر حملات تمشيطية واسعة، بهدف الكشف عن تفاصيل يمكنها فك خيوط القضية التي تنضاف لقصص ماساوية لاختفاء أطفال بالمملكة .

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