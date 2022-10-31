مطار محمد الخامس

توقيف فرنسيين مبحوث عنهما دوليا بمطار البيضاء

2022-10-31 / 11:00
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 29 أكتوبر الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين يبلغان من العمر 35 و22 سنة، الأول من أصول مقدونية فيما مرافقته من أصول تونسية، يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار تونس العاصمة، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنهما يشكلان موضوع بحث بموجب نشرة حمراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشاط عصابة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بين إسبانيا وفرنسا.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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