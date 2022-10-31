عن أي شمل تتحدث الجزائر و هي تغلق أجواءها في وجه جيرانها و تقطع معهم العلاقات؟

هبة بريس ـ ياسين الضميري

قمة عربية انطلقت بتشوهات عديدة لدرجة حكم عليها العديد من المهتمين بالفشل حتى قبل انطلاقتها، كانت البداية بغياب و تغيب عدد من الملوك و القادة رؤساء الدول مما أضعف نسخة الجزائر في القمة العربية.

و تواصلت المتاعب بسوء التنظيم و غياب حس المسؤولية لدى من عينهم كابرانات العسكر الحاكم بالجارة الشرقية و منهم بعض مسؤولي الأمن الذين غاب عنهم الاحترام المفروض و اللباقة خلال استقبالهم و مرافقتهم لبعض الوفود، بل وصل الأمر لعدم الترخيص للوفود الإعلامية المهنية لبعض الدول بدخول الجزائر لتغطية الحدث، و لربما بسبب مخافة أهل القرار من افتضاح عورات البلد المضيف.

و لأن المصائب لا تأتي فرادى، تحول اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة المزمع عقدها وسط هذا الأسبوع، لأشبه ما يكون بساحة تهريج ضحك فيها من حضر و حتى من غاب عن بلد حديث النشأة يفتقد لما يسمى ب”الأعراف و الحنكة الديبلوماسية”.

البيان الختامي دق المسمار ما قبل الأخير على ما يبدو في نعش قمة الجزائر، غياب التوافق حتى و إن حاول بعض مسؤولي الجامعة العربية التأكيد على غير ذلك، لكن و في كل الأحوال لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال، فالتصدع و التشرذم و الشتات هو العنوان الأبرز و خلاصة قمة “لم الشمل” التي يظهر أنها ستنسف ما بقي من شمل أصلا و إن كان معدودا على رؤوس الأصابع.

المغرب احتج، الكويت والأردن تدخلتا لخفض التوتر بين الجزائر و بوريطة، مصر جوبهت بتحفظ جزائري “غير مفهوم” على طلبها إدراج إدانة عربية لما وصفته ب”التدخل التركي” في المنطقة، الجزائر رفضت الطلب المصري و طالبت بعدم إدانة تركيا فوق أرضها.

في قمة “الشمل” كذلك، رفضت دول عدة في مقدمتها الإمارات و البحرين طلب الجزائر إدراج بند في البيان يدين التطبيع مع إسرائيل، و لم يقوى البلد المنظم على تحدي رغبة الإمارات و استسلموا للأمر الواقع، و “دخلو عينيهم” لي خرجوهم في مصر بسبب تركيا.

في نفس قمة “الشمل”، دعت الجزائر إلى احترام “الوحدة الترابية والسيادة للبلدان”، و في نفس الوقت أدانت التدخل الأجنبي و دافعت عن العصابة المزعومة و وصفت المغرب بالبلد “المحتل”، كما حاولت التدخل في سيادة الغير فيما يخص علاقات عدد من البلدان مع إسرائيل.

مرة أخرى، دافعت الجزائر باستماثة عن إيران، و رفضت إدراج بند يدين التدخل الإيراني في المنطقة العربية من الخليج الى المغرب، و هو الموقف الذي وقفت ضده جل الدول العربية إن لم نقل كلها بسبب رغبة إيران في تقسيم المنطقة و إشعال النزاعات و الفتنة بالعالم العربي و ما تمويلها لعصابة البوليساريو و تجهيزها بعتاد حربي متطور عبارة عن “دورنات” مسيرة بمباركة من الجزائر سوى دليل قاطع على الخطر الذي تشكله إيران على الدول العربية و منها ما وقع في اليمن و سوريا و الإمارات و السعودية و هلم جرا، و قد يقع يوما ما لا قدر الله حتى في حليفتها الجزائر و هذا ما لا نتمناه بطبيعة الحال.

في خضم كل ذلك، حاولت الجزائر دغدغة المشاعر باللعب بورقة فلسطين و المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، و هي ورقة “محروقة” الأمر الذي لا زال حكام الجزائر لم يستوعبوه بعد، فحتى الفصائل الفلسطينية نفسها فهمت أن الحل هو إقامة الدولتين و العيش في سلام من خلال التطبيع الذي كان و يوجد و سيستمر بل و سيتضاعف بين الفلسطينيين و جيرانهم الإسرائيليين، فلغة المصالح أحيانا تتغلب على المشاعر، و الجزائر تحاول بشتى الطرق و لو كانت “بليدة” و متجاوزة أن تلعب دور الريادة لتغطي على الاختناق الاجتماعي و المشاكل الكبيرة التي تعيشها داخليا و التي قد تهددها بالانفجار الاجتماعي في أي وقت و حين.

هي قمة “التفرقة” و ليس لم الشمل على ما يبدو، فكيف لدولة تغلق أجواءها البحرية و البرية و الجوية في وجه أحد جيرانها و تقطع العلاقات معه و تدعي لم الشمل؟ لي فهم شي حاجة يفهمنا معاه، إليك الخط سي ناصر…

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