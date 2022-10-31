بعد تعليق روسيا العمل بالصفقة.. أسعار القمح تسجل ارتفاعا
هبة بريس - وكالات
كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار القمح بنحو 5%، وذلك بعد تعليق صفقة الحبوب من قبل روسيا.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.71٪ لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.
ووُقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليوز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
هذا واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مرور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين، في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، المعروفة باسم صفقة الحبوب.
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9 تعليقات
الأوضاع لا تبشر بالخير والقادم سيكون اسوء..
توتر الاوضاع العالمية يؤثر سلبيا على الدول النامية..
على الدول المستقبلة للحبوب الاكرانية والروسية أن تجد حلا استعجالي..
روسيا البلد المصدر القمح والغاز والبترول ..
الأوضاع في المغرب تسير نحو الهاوية ..
كل المواد الغذائية عرفت ارتفاعا مهولا..
نتمنى ان تعود الأمور كما كانت سابقا ..
على جميع الدول مناشقة هاته الزيادات الكبرى التي لها انعكاس سلبي على المواطنين..
الحبوب من بين المواد الغذائية الأساسية التي نحتاجها..