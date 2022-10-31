طلبات “Visas-Etudes” عالقة بقنصلية إيطاليا بالدارالبيضاء.. هل تتدخل الجهات المعنية?

هبة بريس - الرباط

وجد الطلبة المهندسون المغاربة بالسنة الثانية والثالثة من سلك الهندسة، لدى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومركب أكادير (IAV)، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (ENAM)، والذين منهم من حصلوا في شعب تخصصاتهم العلمية (الإنتاج النباتي – الهندسة القروية – البستنة “أورتي كيلتير”..)، على ديبلومات التخرج بميزة جد مشرفة، وتم قبول ملفاتهم من قبل “المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية لحوض البحر الأبيض المتوسط” ب”باري”، إيطاليا (CIHEAM – Bari- Italie)، لمتابعة دراسة ال”Master” وال”Master of Science”، باللغة الإنجليزية، برسم السنتين الأكاديميتين: 2022 – 2023، و2023 – 2024، (وجدوا) أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، بعد أن أصبحت “عالقة” طلبات “تأشيرة الدراسة”، التي وضعوها، منذ أزيد من شهرين، لدى قنصلية الجمهورية الإيطالية بالدارالبيضاء، بعد أن استوفوا الإجراءات اللازمة والمطلوبة، المتعلقة بالتسجيل على “الأنترنيت”.. وكذا، تلك التي أنجزوها لدى الوسيط “تي إل إس كونطاك” بالعاصمة الاقتصادية.

الطلبة المهندسون والمهندسون خريجو المدارس المعاهد والمدارس الزراعية العليا، دخلوا في السباق مع عقارب الساعة، وبات قلقهم وتخوفاتهم مشروعة، إثر طلباتهم “العالقة” تحديدا في قنصلية إيطاليا بالدارالبيضاء، والتي لم يتلقوا بشأنها أي رد، أكان بالقبول أو الرفض، سيما أن الدراسة ستبدأ في هذه المؤسسة الأكاديمية بإيطاليا، حضوريا، مطلع شهر نونبر 2022، والذي سيكون أول أيامه غدا الثلاثاء، وذلك بعد أن قضوا شهر أكتوبر الجاري، في الدراسة “عن بعد”، عن طريق تقنية “visioconférence”.”

هذا، فإن هؤلاء الذين حالفهم الحظ للولوج، عن جدارة واستحقاق، إلى هذا المركز الأكاديمي الأوروبي، جراء عملية انتقاء أولية جد دقيقة، وخضوعهم، شهر يوليوز الماضي، لامتحان “عن بعد”، لم يكن البتة بالسهل، (تقدموا) إلى السفارة الإيطالية المعتمدة بالرباط، وإلى بعض قنصلياتها بالمغرب، منها قنصلية الدارالبيضاء، بطلبات الحصول على “فيزا-الدراسة”، مرفقة بالوثائق والمستندات اللازمة والمطلوبة، التي تخولهم وتؤهلهم لمتابعة الدراسات العليا في “الماستر” و”الماستر أف ساينس” بإيطاليا، من قبيل شهادة القبول، وتخصيصهم منحة مالية، تتضمن مصاريف الإقامة والإيواء والأكل، وحجز تذكرة رحلة جوية بالمجان، ذهابا وإيابا، من المفترض والمفروض أن تقلع بهم الطائرة، في رحلة الذهاب من المغرب، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، ولائحة بأسماء الطلبة المهندسين والمهندسين المتخرجين، الذين تم قبولهم في شعب تخصصاتهم، وهي اللائحة الاسمية التي أحالتها بالمناسبة إدارة المركز الأكاديمي بإيطاليا، عن طريق قنوات تراسلها الخاصة، على مصالح سفارة الجمهورية الإيطالية بالرباط، حتى تأخذها وقنصلياتها بعين الاعتبار، وتوليها عناية خاصة عند دراسة الطلبات، بغية التسريع في إنجاز التأشيرات، وتمكين طالبيها، على قلة عددهم، منها في أقرب الآجال.

وبالمناسبة، فحتى الطلبة المهندسون المغاربة، الذين تابعوا، السنة الفائتة، دراستهم في “الماستر”، لدى هذه المؤسسة الأكاديمية العليا بإيطاليا، والذين حصلوا عليه بمعدلات وميزات مؤهلة، وتم قبول ملفات ترشيحهم لمتابعة الدراسة في ال”ماستر أف ساينس”، برسم السنة الأكاديمية: 2022 – 2023، فإن منهم من وضع بدوره طلب “تأشيرة الدراسة”، لدى قنصلية إيطاليا بالعاصمة الاقتصادية.

وعليه، فإذا كانت طلبات “تأشيرة الدراسة”، التي وضعها الطلبة المهندسون، لدى سفارة إيطاليا بالرباط، فد حظيت بالاهتمام اللازم، وبالدراسة الفورية، وب”رد إيجابي”، في أجل محدود، لم يتعد 10 أيام، كما الشأن بالنسبة لطالبين مهندسين، تقدما بطلبيهما، الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري؛ وإذا كان طلبة مهندسون، ومهندسون ممارسون، من 6 بلدان أفريقية وشرق-أوسطية، قد حصلوا جميعهم ودون استثناء، من سفارات وقنصليات إيطاليا، المعتمدة في أوطانهم الأصلية، على “الفيزا”، والتحقوا جوا، قبل أسبوع، بالمركز الأكاديمي الأوروبي، لمتابعة الدراسة في وقتها المحدد؛ وإذا كانت السفارات المعتمدة بالمغرب، كسفارة الجمهورية الفرنسية وقنصلياتها، تعمد، رغم الأزمة الدبلوماسية، إلى الرد على طلبات “الفيزا”، داخل آجال معقولة، إما بالقبول أو الرفض.. فإن الطلبات التي وضعها الطلبة المهندسون والمهندسون المتخرجون، لدى القنصلية الإيطالية بالدارالبيضاء، مازالت لأسف “عالقة”، لأسباب غير معلومة. ما أدخلهم في حالة استياء وتدمر، سيما بعد أن باتت الفرصة، ليس فقط في متابعة دراسة “الماستر” بإيطاليا، برسم السنة الأكاديمية، التي تنطلق الأسبوع الجاري؛ توشك أن تفوت عنهم؛ وإنما تفويت إمكانية الالتحاق ببعض المعاهد والمدارس العليا بأوروبا، والتي انطلقت الدراسة فيها رسميا، مطلع شهر شتنبر الفائت؛ وكذا، حرمانهم من الولوج، في موطنهم المغرب، إلى سوق الشغل، جراء تفويت الفرصة عنهم لوضع ملفات ترشحهم لاجتياز مباريات التوظيف، التي تنظمها مؤسسات خاصة وعامة، في مواعيدها المحددة. “النخبة العلمية” (la crème de la crème)، الذين سيبنى على كواهلهم مغرب الغد.

إلى ذلك، فإن ما يزيد الأمر لبسا وتعقيدا أنه، عند محاولة الاتصال على مدار ساعات اليوم، بمصالح قنصلية إيطاليا بالدارالبيضاء، على أرقام الهاتف الثابت، المودعة رهن إشارة المواطنين، بغية الاستفسار عن مآل طلبات “تأشيرة الدراسة”، أو على الأقل، لاسترجاع جوازات السفر.. تظل الهواتف ترن ولا من يجيب، أو تجيب أتوماتيكيا ذاكرة آلية، مخبرة بواسطة رسالة صوتية مسجلة بالإيطالية ومترجمة إلى العربية، أن الهاتف غير مشغل، ويرجا الاتصال لاحقا!

هذا، ويتعين على ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و(Armando Barucco)، سفير دولة إيطاليا المعتمد بالرباط، و(Marco Silvi)، القنصل الإيطالي بالدارالبيضاء، اللذين يمثلان الجمهورية الإيطالية، التي تربطها بالمملكة المغربية، اتفاقيات شراكة وعلاقات تعاون جيدة في مختلف المجالات، (يتعين عليهم) التدخل بشكل استعجالي وناجع، بغية إيجاد حل للطلبة المهندسين والمهندسين المتخرجين، الذين مازالت طلباتهم التي تمت معالجتها في قنصلية إيطاليا بالبيضاء، بشكل “جد خاص”، وفق إفادة متضررين للجريدة، “عالقة”.. حتى إشعار آخر!

فهل ستظل الدولة المغربية تلتزم بسلبية الصمت، وتتفرج دون انفعال وتفاعل وردة فعل على الوضعية الشائكة التي يتخبط فيها أبناؤها، هؤلاء “النخبة العلمية” (la crème de la crème)، الذين سيبنى على كواهلهم مغرب الغد؟!!

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