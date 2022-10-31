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طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-10-31 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس اليوم الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من جنوب البلاد، ومنطقة سوس، والسهول الداخلية.

كما يتوقع تشكل كثل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى، وكذا تناثر حبات من الغبار داخل الأقاليم الصحراوية.

وينتظر كذلك أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال، ومرتفعات الأطلس، وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 09 الى 15 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 19 و 23 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 15 و 20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف بمجموع ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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