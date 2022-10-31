في روايتها..هل أقنعت وصال متابعيها ببراءتها ؟
خرجت وصال “الطرف الثالث” في قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة و زوجها البحريني محمد الترك ،-خرجت- عن صمتها، حيث اختارت حسابها الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي “انستقرام” لكشف المستور و الرد على جميع الاتهامات.
و حاولت وصال خلال بث مباشر بذات المنصة، أن تقنع متابعي قضية الخيانة الأشهر حاليا ببرائتها، مشيرة أنها لم تكن على علم بهوية الترك و كذا زواجه من الفنانة المغربية دنيا بطمة.
و عن عشاء العمل الذي جمعهما بمنزله”على حد تعبيرها”، قالت وصال :”دخلني الشك و لكن ديك الساعة كان كيبان لي غير نخدم باش ما كان، السيد عرض عليا واحد المبلغ ديال الفلوس لي ميقدرش شي حد يقول عليها لا”.
و أضافت ان الحديث كان مجمله عن حياة الترك الخاصة:” هضرنا مرة ولا جوج على الخدمة، لي باقي غير على حياتو و بناتو ، و كان سيد آخر معانا مخلص باش يحضي و يصور فينا و حتى هو متابع كذلك”.
و نفت المتحدثة ذاتها وجود أية علاقة بينها و بين البحريني محمد الترك قائلة:”كان غير كيكي و كيبكي، و أنا كنت مضطرة باش نسمع لأنه من مصلحتي”.
و عن “الخلخال”، قالت وصال:”السيد طلع أناني و نكر كلشي، رغم وجود أدلة أنني كنت معاه، و نعم عطاني هذية خلخال لأنني سمعت ليه و فهمتو و كذلك نظارات لي خليتهم فوق الطاولة”.
و في الاخير، حاولت وصال استعطاف النشطاء، مضيفة انها سوف تقوم ببث مباشر آخر عبر ذات المنصة للكشف عن مستجدات القضية و كذا مصيرها.
3 تعليقات
الزيادات في كل شيء المواطن قتلتوه وهو حي اونتم تتكلمون عن التفاهة
هادي شادة الحبة من عند دنيا باش تغرق الترك لعب الدراري
ماذا يستفيذ المغاربة من هاته الرواية والمسرحية..