في روايتها..هل أقنعت وصال متابعيها ببراءتها ؟

2022-10-31 / 09:57
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نجلاء مزيان

خرجت وصال “الطرف الثالث” في قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة و زوجها البحريني محمد الترك ،-خرجت- عن صمتها، حيث اختارت حسابها الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي “انستقرام” لكشف المستور و الرد على جميع الاتهامات.

و حاولت وصال خلال بث مباشر بذات المنصة، أن تقنع متابعي قضية الخيانة الأشهر حاليا ببرائتها، مشيرة أنها لم تكن على علم بهوية الترك و كذا زواجه من الفنانة المغربية دنيا بطمة.

و عن عشاء العمل الذي جمعهما بمنزله”على حد تعبيرها”، قالت وصال :”دخلني الشك و لكن ديك الساعة كان كيبان لي غير نخدم باش ما كان، السيد عرض عليا واحد المبلغ ديال الفلوس لي ميقدرش شي حد يقول عليها لا”.

و أضافت ان الحديث كان مجمله عن حياة الترك الخاصة:” هضرنا مرة ولا جوج على الخدمة، لي باقي غير على حياتو و بناتو ، و كان سيد آخر معانا مخلص باش يحضي و يصور فينا و حتى هو متابع كذلك”.

و نفت المتحدثة ذاتها وجود أية علاقة بينها و بين البحريني محمد الترك قائلة:”كان غير كيكي و كيبكي، و أنا كنت مضطرة باش نسمع لأنه من مصلحتي”.

و عن “الخلخال”، قالت وصال:”السيد طلع أناني و نكر كلشي، رغم وجود أدلة أنني كنت معاه، و نعم عطاني هذية خلخال لأنني سمعت ليه و فهمتو و كذلك نظارات لي خليتهم فوق الطاولة”.

و في الاخير، حاولت وصال استعطاف النشطاء، مضيفة انها سوف تقوم ببث مباشر آخر عبر ذات المنصة للكشف عن مستجدات القضية و كذا مصيرها.

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