بركان .. قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات ونزلاء السجن المحلي

2022-10-30 / 23:28
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هبة بريس : وجدة

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الأحد 30 أكتوبر الجاري، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلاء بالسجن المحلي ببركان، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببركان، وفعاليات من المجتمع المدني، في إطار العناية التي توليها المؤسسة للجانب الصحي للنزلاء، والرعاية الشاملة للبعد الاجتماعي لهذه الفئة.

واستهدفت هذه المبادرة، التي نظمت تحت شعار “تعزيز العرض الصحي بالمؤسسات السجنية آلية لإعادة الادماج”، أزيد من 800 نزيل ونزيلة بهذه المؤسسة السجنية، والذين تمكنوا من الاستفادة من عدة فحوصات طبية متخصصة ومن الأدوية بالمجان.

وشملت هذه القافلة، التي أشرف على تأطيرها طاقم مكون من أزيد من 50 من الأطر الطبية وشبه الطبية ومن الفاعلين في المجتمع المدني، بالإضافة إلى الطب العام، 12 تخصصا طبيا بما في ذلك؛ طب العيون، والأمراض الجلدية، والصدرية، والقلب والشرايين، والمسالك البولية، والجهاز الهضمي، وطب النساء والتوليد.

من جهتهم، عبر عدد من النزلاء المستفيدين من خدمات هذه القافلة الطبية، في تصريحات مماثلة، عن تقديرهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم الاستفادة من فحوصات طبية ومن أدوية مجانية.

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