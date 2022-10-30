غوتيريش يؤجل المشاركة في القمة العربية لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

هبة بريس - وكالات

قالت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا إنها تخطط لمواصلة حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود على الرغم من تعليق روسيا لصفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأرجأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زيارته لحضور قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في محاولة لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق ووقف الصادرات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع بعد قرار روسيا يوم السبت، الانسحاب من الاتفاق بعد هجمات على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من أوكرانيا.

وتقول روسيا إن المسيرات البحرية المستخدمة في الهجمات انطلقت من قرب أوديسا في أوكرانيا، وهناك اعتقاد بأنها انطلقت من سفينة مدنية كانت تستخدم ممر الحبوب الآمن في البحر الأسود وهاجمت القوات الروسية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0