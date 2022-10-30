غوتيريش يؤجل المشاركة في القمة العربية لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
هبة بريس - وكالات
قالت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا إنها تخطط لمواصلة حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود على الرغم من تعليق روسيا لصفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.
وأرجأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زيارته لحضور قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في محاولة لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق ووقف الصادرات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع بعد قرار روسيا يوم السبت، الانسحاب من الاتفاق بعد هجمات على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من أوكرانيا.
وتقول روسيا إن المسيرات البحرية المستخدمة في الهجمات انطلقت من قرب أوديسا في أوكرانيا، وهناك اعتقاد بأنها انطلقت من سفينة مدنية كانت تستخدم ممر الحبوب الآمن في البحر الأسود وهاجمت القوات الروسية.
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13 تعليقات
يكفي حضور بن بطوش وقيس سعيد ينوبون عن الجميع. قمة ناجحة بكل المقاييس. قمة فاشلة في دولة افشل.
القمة العربية ليست لها قمة
مادامت مستعمرة من الامركان
والفرنسين
والاسرائليين
ياك القمة عربية آش دخل غوتريش
تحياتي لكم جميعاً وتحية طيبة امين العام الامم المتحدة السيد انطونيو
هادي إشارة واضحة ان القمة مشات خلا
مكاين غير الاعتدارات
مالو ماعندو شغل ايجي عند المسطيين
نتمنى من المغرب ان يرسل لهم وزير اعادة التربية
هناك مصدر يؤكد؛ ان الوفد السعودي غادر الجزائر الفرنسية ولن يكون هناك أي تمثلية للمملكة العربية السعودية.
ها الغدر بدا
اخر الاخبار، تبون وشرقريحة اعتذروا عن الحضور، وكلفوا بغلان الحمامرة بالنيابة.
افشل قمة في التاريخ.
لاقيمة للقمة في الجزائر ولاتستحق الحضور