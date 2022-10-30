الجامعة العربية: توافق عربي على مشروع جدول أعمال القمة العربية
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر أنهى، اليوم الأحد، مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل توافقي، تمهيدا لالتئام القمة العربية يومي فاتح وثاني نونبر المقبلين.
وأوضح حسام زكي، في تصريحات صحفية في اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالأزمات في عدد من الدول العربية، ومن بينها ليبيا واليمن والسودان ، مشيرا إلى أن كل بند من هذه الموضوعات تم إعداد مشروع قرار خاص به .
وتابع أن كافة مشاريع القرارات المطروحة حدث بشأنها توافقات، مضيفا أنه تم إقرار كافة البنود المطروحة على مشروع جدول أعمال القمة ، ولم يتم إرجاء أي بند من بنوده إلى القادة العرب.
وخلص المسؤول بالجامعة العربية إلى أن اجتماعات وزراء الخارجية استأنفت اليوم في جو من الود والاحترام.
وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد يرأسه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويضم سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.
2 تعليقات
الخطة الحقيرة والمكشوفة للجزاءر.
لقد كشفت خطة نظام كبرنات جارة السوء والشر، لاختيارغقد القمة العربية في 1 و 2نوفمبر الذي يتزامن مع (عيدهم الوطني ).
والهدف الحقير من هذا التاريخ هو
استدعاء مسؤولي الدول المشاركة في القمة العربية الحضور للحفل بهذه الذكرى بجانب رءيس الجمهورية الوهمية ابراهيم الرخيص .وذلك لكي يظهروا عبر وسائل الاتصال بان الدول العربية (تعترف بمرتزقة البوزبال),قصداستفزاز المغرب لاغير.
ما هذه الخطة الخسيسة و الحقيرة المعرفة عند كبرنات الجزاءر منذ 1962 والى اليوم.
ومع هذا كله فالمغرب لا يبالي بهذه الخطط البيانية و وذيق نظام عصبة العسكر الهزائم المتثالية على جميع الأصعدة.ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار في جميع الميادين.بينما نظام عصابة المرادية ليست له خطة ولا هدف الا العداء المغرب في الصحراء المغربية والتي ستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
والسؤال المطروح هو ان الجزاءريين لم. يستوعبوا الدرس الى حد الان .و الكابرنات لازالوا يكذبون عليهم .ويضيعون لهم الوقت الثمين في الهاءهم بالمغرب عوض النهوض والتقدم بوطنهم الى الأمام .وهذه هي الحقيقة التي يجهلها او يتجاهلها الشعب الجزاءري وخاصة( النخبة المثقفة ) التي لازالت في سباتها العميق.فمزيدا من الغفلة والغرور لجارة السوء والشر.والمغرب لكم داءما بالمرصاد والحمد لله.
على من يكذب الإعلام الجزائري هل يحسب نفسه أمام الجزائريين الدراويش وتسوق لقمة ولد فاشلة قبل عقدها الم يعلم الإعلام الفاشل الجزائر ان العرب قطعت اشواطا طويلة في مجال الإعلام والخبر الصحيح من الكاذب على من يكذبون إقناة الجزيرة بكل اطبافها الإخبارية والمباشر والثقافية كلها لها موطأقدم هناك وتعرف كل صغيرة وكبيرة والدليل على ذلك فقانة الجزيرة نقلت الحرب العراقية وهجوم 11سبتنبر كأننا نتفرج على مقابلة كرة القدم
إذن الجزائر بإعلامها ومسؤوليها يمنهنون ويخترفون فن الكذب والصفصطائية