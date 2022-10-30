الجامعة العربية: توافق عربي على مشروع جدول أعمال القمة العربية

هبة بريس -

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر أنهى، اليوم الأحد، مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل توافقي، تمهيدا لالتئام القمة العربية يومي فاتح وثاني نونبر المقبلين.

وأوضح حسام زكي، في تصريحات صحفية في اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالأزمات في عدد من الدول العربية، ومن بينها ليبيا واليمن والسودان ، مشيرا إلى أن كل بند من هذه الموضوعات تم إعداد مشروع قرار خاص به .

وتابع أن كافة مشاريع القرارات المطروحة حدث بشأنها توافقات، مضيفا أنه تم إقرار كافة البنود المطروحة على مشروع جدول أعمال القمة ، ولم يتم إرجاء أي بند من بنوده إلى القادة العرب.

وخلص المسؤول بالجامعة العربية إلى أن اجتماعات وزراء الخارجية استأنفت اليوم في جو من الود والاحترام.

وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد يرأسه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويضم سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.

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