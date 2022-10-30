العسكر يمنعون طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال القمة العربية بالجزائر
هبة بريس - الرباط
مُنع طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال القمة العربية بالجزائر ، كما تم حجز معداتهم التصويرية في مطار الهواري بومدين ، في سلوك يؤكد مرة اخرى “فوبيا ” مؤسسة العسكر الحاكمة بالجزائر من كل ما هو مغربي .
وفي تدوينة لقيس محسن مقدم الأخبار بالقناة المغربية الأولى، قال ان الفريق الصحافي للقناة المغربية الأولى ،غادر الجزائر عائدا إلى ارض الوطن بعد منعه من تغطية أشغال القمة العربية في الجزائر و حجز معداتهم في مطار الهواري بومدين.
ويجتمع القادة العرب الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، وسط تنبؤ بفشل القمة أمام سعي جزائري لفرض توجه معين داخل القمة ولوقوفها طرفا رئيسيا في قضايا خلافية .
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7 تعليقات
اتمنى ان يقاطع المغرب مؤتمر القمة لسوء معاملة العصابة العسكرية الجزاىرية في حق الطاقم الإعلامي المغربي حيث يعد هذا اعتداء على الصحافة المغربية بمنعها من تغطية جلسات المؤتمر وهذا سلوك غير اخلاقي وغير حضاري وغير مقبول بتاتا
يجب قطع جميع العلاقات مع حكام العسكر العجزة ودميتهم ويعود الوفد المغربي
هذا خير دليل للعاهل المغربي لعدم حضور القمة.
نقطع العلاقات مع الجزائر وتطلع مع اسرائيل!!!الله الله على الحكمة السياسية!!!وهناك والحمد لله اغبياء يطبلون ويزغردون لإسرائيل.
نقطع العلاقات مع الجزائرونطبعمع اسرائيل!!!الله الله على الحكمة السياسية!!!وهناك والحمد لله اغبياء يطبلون ويزغردون لإسرائيل.
الصحافة المغربية محتجز في المطار بالجزائر ولم يسمح لهم بالدخول وعلى رأسهم قناة الأولى
المشكل ليس منهم ولكن المشكل من دياولنا لي مزال كايمشيوا عندهم… حشمتووونا ديما وكترجعو تشكيوا او تبكيوا…. جبتوا الدل لشعب المغربي… يا المدلولين مرارا وتكرارا كانقولو لكم ماتمشيوش عندهم ،.. و اكون فكم شويا كرامة راكم شوهتونا اطيحتوا من كرامة الشعب المغربي … تتبعون سياسة الدل والعار مع الجزائر