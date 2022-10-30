العسكر يمنعون طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال القمة العربية بالجزائر

هبة بريس - الرباط

مُنع طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال القمة العربية بالجزائر ، كما تم حجز معداتهم التصويرية في مطار الهواري بومدين ، في سلوك يؤكد مرة اخرى “فوبيا ” مؤسسة العسكر الحاكمة بالجزائر من كل ما هو مغربي .

وفي تدوينة لقيس محسن مقدم الأخبار بالقناة المغربية الأولى، قال ان الفريق الصحافي للقناة المغربية الأولى ،غادر الجزائر عائدا إلى ارض الوطن بعد منعه من تغطية أشغال القمة العربية في الجزائر و حجز معداتهم في مطار الهواري بومدين.

ويجتمع القادة العرب الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، وسط تنبؤ بفشل القمة أمام سعي جزائري لفرض توجه معين داخل القمة ولوقوفها طرفا رئيسيا في قضايا خلافية .

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