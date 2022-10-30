وهبي :” ندفع ثمن دفاعنا عن الحداثة ونحن أقرب الى الله من الآخرين “

هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه يؤدي ثمن دفاعه عن قيم الحداثة مشيرا انه تعرض الى جانب رفاقه بالحزب لهجوم شرس من قبل جهات لم يشر لها بالاسم .

واضاف وهبي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الجهوي الثالث لحزبه بأكادير، أن الحداثة التي يدافع عنها هي التحرر وتوفير الشغل وعدم زواج القاصر، وإعطاء حقوق المرأة المطلقة والمتزوجة وتمكين الشباب من حقوقهم بحسب تعبيره ، لافتا الى ان حزبه مستعد للصراع من اجل الدفاع عن قيم الحداثة .

وأردف وهبي قائلا :” نحن أقرب إلى الله من الاخرين ، أرادوها أو لم يريدوها “ وذلك في سياق حديثه عن الانتقادات الموجهة له من طرف ما اسماهم بالخصوم .

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