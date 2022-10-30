وهبي :” ندفع ثمن دفاعنا عن الحداثة ونحن أقرب الى الله من الآخرين “
هبة بريس - الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه يؤدي ثمن دفاعه عن قيم الحداثة مشيرا انه تعرض الى جانب رفاقه بالحزب لهجوم شرس من قبل جهات لم يشر لها بالاسم .
واضاف وهبي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الجهوي الثالث لحزبه بأكادير، أن الحداثة التي يدافع عنها هي التحرر وتوفير الشغل وعدم زواج القاصر، وإعطاء حقوق المرأة المطلقة والمتزوجة وتمكين الشباب من حقوقهم بحسب تعبيره ، لافتا الى ان حزبه مستعد للصراع من اجل الدفاع عن قيم الحداثة .
وأردف وهبي قائلا :” نحن أقرب إلى الله من الاخرين ، أرادوها أو لم يريدوها “ وذلك في سياق حديثه عن الانتقادات الموجهة له من طرف ما اسماهم بالخصوم .
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4 تعليقات
سميها حداثة انت و حزبك!!!
نحن كمغاربة نسميها سفاهة!!
و الله اعلم ان كنتم في شبهة ” الذين يحبون ان تشيع الفاحشة….”
لعلمكم و هو يقين ما جاء في قصص قوم الأنبياء في القرآن، ان هلاكهم جاء بعد ان شاعت الفاحشة..!! و كنا نتمنى ان يرد عليكم اولي العلم و من يسهر على وزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية!!
” … ونحن أقرب الى الله من الآخرين “
الله الله على إيمان سيدنا اسماعيل
يا وهبي تواضع و لا تزكي نفسك على الله
الرسول صلى الله عليه و سلم كيقول : ليس الإيمان بالتمني و التحلي. الإيمان ما وقر في القلب و صدقه العمل.
أما ما وقر في القلب فالله أعلم بحال إيمانك. و أما ما صدقه العمل فاللي كنشوفوه منك ما كيرضيش لا الله و لا العباد.. آ وهبي
فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ {النجم: 32 تزكية النفس بعد عن الله
الأجدر بكم إعطاء الحقوق للمرأة العاملة أما المتزوجة فيجب عليها إحترتم زوجها الذي يعمل ليلا و نهارا لتوفير لقمة العيش