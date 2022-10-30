عبد اللطيف وهبي

وهبي :” ندفع ثمن دفاعنا عن الحداثة ونحن أقرب الى الله من الآخرين “

2022-10-30 / 21:40
4
هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه يؤدي ثمن دفاعه عن قيم الحداثة مشيرا انه تعرض الى جانب رفاقه بالحزب لهجوم شرس من قبل جهات لم يشر لها بالاسم .

واضاف وهبي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الجهوي الثالث لحزبه بأكادير، أن الحداثة التي يدافع عنها هي التحرر وتوفير الشغل وعدم زواج القاصر، وإعطاء حقوق المرأة المطلقة والمتزوجة وتمكين الشباب من حقوقهم بحسب تعبيره ، لافتا الى ان حزبه مستعد للصراع من اجل الدفاع عن قيم الحداثة .

وأردف وهبي قائلا :” نحن أقرب إلى الله من الاخرين ، أرادوها أو لم يريدوها “ وذلك في سياق حديثه عن الانتقادات الموجهة له من طرف ما اسماهم بالخصوم .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة العربية: توافق عربي على مشروع جدول أعمال القمة العربية

الجامعة العربية: توافق عربي على مشروع جدول أعمال القمة…

2022-10-30 / 22:29
Photo of العسكر يمنعون طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال القمة العربية بالجزائر

العسكر يمنعون طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال…

2022-10-30 / 22:06
Photo of هلال يحذر من تواطؤ “البوليساريو” مع إيران لزعزعة استقرار شمال إفريقيا

هلال يحذر من تواطؤ “البوليساريو” مع إيران لزعزعة استقرار…

2022-10-30 / 21:25
Photo of البرلمان الأنديني يجدد تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي

البرلمان الأنديني يجدد تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية…

2022-10-30 / 21:12
Photo of العاهل الأردني يغيب عن القمة العربية في الجزائر

العاهل الأردني يغيب عن القمة العربية في الجزائر

2022-10-30 / 20:51
Photo of بعد أيام من الصمت ..الجزائر تنتقد قرار مجلس الأمن حول الصحراء

بعد أيام من الصمت ..الجزائر تنتقد قرار مجلس الأمن…

2022-10-30 / 19:23
Photo of وزير خارجية ايطاليا الجديد : “دور المغرب حاسم في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط”

وزير خارجية ايطاليا الجديد : “دور المغرب حاسم في…

2022-10-30 / 18:41
Photo of تحضيرات قمة الجزائر… مسؤول يعلن تجاوز خلافات الأمس

تحضيرات قمة الجزائر… مسؤول يعلن تجاوز خلافات الأمس

2022-10-30 / 17:24
Photo of القمة العربية … تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لأكثر من ساعتين

القمة العربية … تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لأكثر…

2022-10-30 / 16:47
Photo of “ميشال عون” يقيل الحكومة اللبنانية ويغادر القصر الرئاسي

“ميشال عون” يقيل الحكومة اللبنانية ويغادر القصر الرئاسي

2022-10-30 / 11:59

‫4 تعليقات

  1. سميها حداثة انت و حزبك!!!
    نحن كمغاربة نسميها سفاهة!!
    و الله اعلم ان كنتم في شبهة ” الذين يحبون ان تشيع الفاحشة….”
    لعلمكم و هو يقين ما جاء في قصص قوم الأنبياء في القرآن، ان هلاكهم جاء بعد ان شاعت الفاحشة..!! و كنا نتمنى ان يرد عليكم اولي العلم و من يسهر على وزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية!!

  2. ” … ونحن أقرب الى الله من الآخرين “
    الله الله على إيمان سيدنا اسماعيل
    يا وهبي تواضع و لا تزكي نفسك على الله
    الرسول صلى الله عليه و سلم كيقول : ليس الإيمان بالتمني و التحلي. الإيمان ما وقر في القلب و صدقه العمل.
    أما ما وقر في القلب فالله أعلم بحال إيمانك. و أما ما صدقه العمل فاللي كنشوفوه منك ما كيرضيش لا الله و لا العباد.. آ وهبي

  4. الأجدر بكم إعطاء الحقوق للمرأة العاملة أما المتزوجة فيجب عليها إحترتم زوجها الذي يعمل ليلا و نهارا لتوفير لقمة العيش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق