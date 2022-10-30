مصـ…ـرع أستاذ في جلسة صيد بالقصبة بأصيلة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص في الخمسينيات من العمر، مصرعه اليوم الأحد 30 أكتوبر ، إثر سقوطه من أعلى صخرة أثناء ممارسته لهواية الصيد بأحد شواطئ مدينة أصيلة شمال المملكة .

وبحسب مصادر محلية ، فيتعلق الأمر بشخص ينتمي لهيئة التدريس بمدينة أصيلة ، حيث نعت مجموعات بمنطقة حد الغربية الاستاذ ووصفت الحادث بالمؤلم .

وفي سياق متصل أطلقت عناصر الوقاية المدنية عملية بحث عن الضحية قصد انتشال جثته .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0