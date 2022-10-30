إصابة جنود إسرائيليين بعملية دهـ..ـس قرب أريحا

هبة بريس - وكالات

أصيب فلسطيني بجراح خطرة، الأحد، عقب تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين، قرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن “مواطنا أصيب بجروح خطيرة، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا”.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: “قبل فترة وجيزة وصل شخص إلى منطقة النبي موسى (قرب مدينة أريحا)، وقام بدهس إسرائيلي، ومن هناك واصل طريقه ودهس إسرائيليًا آخر”.

وأشارت الشرطة في بيانها أنّ قواتها المتواجدة في الموقع “حيدت” المنفذ.

وغالبًا عندما تستخدم الشرطة مصطلح “تحييد”، فإنها تشير إلى إطلاق النار على المنفذ، لكن ما زالت حالة المنفذ الصحية غير معروفة.

وقالت الشرطة إنّ إحدى الإصابتين متوسطة، والأخرى طفيفة.

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