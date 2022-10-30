الاتحاد الأوربي يصفع قيس سعيد ويلغي تجميد أموال أفراد من عائلة بن علي

هبة بريس - وكالات

أثار قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء تجميد أموال أفراد في عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي جدلا كبيرا، حيث اعتبرته المعارضة “فشلا ذريعا للدبلوماسية التونسية وللخطاب الشعبوي للرئيس قيس سعيد“.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر أخيرا رفع التجميد عن أموال سبعة أشخاص من عائلتي بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.

وعلق عبد الوهاب الهاني، الخبير الأممي السابق ورئيس حزب المجد بالقول “يوم حزين على تونس وفشل دبلوماسي ذريع لرئيس الجمهوريَّة وللجنته الرِّئاسيَّة المولودة ميِّتة لاستعادة الأموال المنهوبة ولحكومة الرئيس للتَّدابير الاستثنائية وطعنة أوروبية في الظَّهر لتونس. المحاسبة ثُم المحاسبة ثم المحاسبة لمن قوض مجهودات تونس لاستعادة الأموال المنهوبة والاستجابة لحق الشَّعب التُّونسي في استعادة أمواله المنهوبة”.

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