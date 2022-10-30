مقر مجلس الامن الدولي

بعد أيام من الصمت ..الجزائر تنتقد قرار مجلس الأمن حول الصحراء

2022-10-30 / 19:23
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن صدمة قرار مجلس الامن رقم 2654 حول الصحراء المغربية ، شكل صدمة قوية للجزائر التي انتقد بشدة تصويت مجلس الأمن على لائحة جديدة حول بعثة الامم المتحدة الى الصحراء “المينوسرو” وتمديد ولايتها الى سنة اضافية.

وعلقت الخارجية الجزائرية على قرار مجلس الامن بعد أيام من الصمت ، حيث نشرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية امس تصريحا قالت فيه إن دراسة مجلس الأمن لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن وجهات نظر مبعوثه الخاص للصحراء كان بمثابة فرصة ثمينة للمجلس حتى يرمي بثقله للمضي في مسار “تصفية الاستعمار” وهو الطرح الذي اضحى متجاوزا ولم يشر القه نص القرار نهائيا .

وأشارت الوزارة الى انه “يتعين الاشادة بالموقف الذي تبنته روسيا وكينيا”، مؤكدة ان “مجلس الامن كان ليكسب لو اتبعه للقيام بدور مفيد”.

وأشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن الدولي اليوم للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

ويمدد هذا القرار ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية إلى متم أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية، ضمن بلاغ اليوم، بأن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالإنجازات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية.

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‫15 تعليقات

  1. المهم ان المغرب دائما في صحراءه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

  3. انتصار للدبلوماسية المغربية المغرب في صحرائه خيار الحكم الداتي هو الأنسب يتسم بالواقعية والمصداقية كره من كره الصحراء مغربية وستبقى مغربية

  4. قضية الصحراء المغربية هي قضية داخلية للمغرب ولا دخل لاي طرف فيها ونحن لا نقبل المساومة في ارضنا

  5. نريد حلا نهائيا لهذه القضية التي عمرت طويلا لا تمديد كل سنة دون فائدة

  6. اصلا نحن في صحرائنا ومن قال غير ذالك فإنا لله وانا اليه راجعون عليه

  7. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها علي الدولة أن تعطى الأولوية القصوى للتنمية المستدامة بجميع ربوع المملكة.

  8. الجزائر هدفها وهمها الاكبر أن يستمر النزاع لأطول مدة ممكنة حتى ولو كلفها الأمر تفريغ كل أموال النفط والغاز على قضية خاسرة من الاول.. والجزائر تعلم علم اليقين أن المغرب لن يفرط في صحراءه بالمطلق.

  15. تصفية الإستعمار ؟لعنة الله عليكم، لما كان المغرب يتحاكم مع أسبانيا في محكمة لاهاي كان الخون الحاكمين في الجزائر منحازين للإسبان ولم يكونوا يسمونهم بالمستعمر ،ولما كانت الصراع على جزيرة ليلى قالوا بان المغرب تويعي ولا يعترفون بسبتة ومليلية والجزر من الأراضي المستعمرة بل يعتبرون الساقية الحمراء ووادي الذهب آخر مستعنرة فيزإفريقيا والمستعمر هو المغرب، قبح الله كبرانات فرنسا الخونة اللئام وأذلهم الله وسينفقون اموالهم وتكون حسرة عليخم ويهزمون شر هزيمة بإذن الله

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