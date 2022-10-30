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رفضا للمستجدات الجبائية الجديدة..المحامون يشلون محاكم المملكة الثلاثاء المقبل

2022-10-30 / 18:58
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هبة بريس - الرباط

أعلنت هيئات المحامين بكافة ربوع المملكة، توقفها عن العمل بجميع المحاكم التابعة لدوائرها القضائية ، يوم الثلاثاء المقبل فاتح نونبر وذلك احتجاجا على ماوصفوه بالحملة الممنهجة ضد المهنة .

وطالب المحامون “جميع زملائهم في المهنة، إلى اليقظة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دفاعا عن كرامة المهنة وعن كرامة عموم المحامين والمحاميات على امتداد التراب الوطني”.

وكانت الهيئات الثلاثة قد نددت بإعداد وزارة العدل مسودة قانون للمهنة، لأنها “تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاً عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيداً لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين”.

ودعت الهيئات التي تمثل المحامين إلى “رفض أي تعامل مع وزارة العدل في شأن مسودة مشروع قانون تنظيم المهنة، إلا من خلال مبادرات المشاركة الحقيقية، وتطبيق قرارات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتوصيات التي أطلقها المحامون في مؤتمراتهم”. كما دعت الهيئات إلى “التصدي الحازم لأي محاولة تسعى إلى إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي لوضعها”

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‫10 تعليقات

  1. في كل الحالات المتقاضي هو الخاسر حتى حاليا، لان المحامي يأخذ أتعابه وبها بعض المصاريف المبهمة رغم ان المتقاضي يؤدي المصاريف كلها من صندوق وتبليغ وتنفيذ و… من جيبه،

  2. ادا كان المحامي سيؤدي الضريبة اكثر فالمتضرر هو المواطن الكل على ظهر المرتفقين غادي اخدم معاك المحامي بالساعة مثل اروبا وستضيع الحقوق اكثر وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة

  5. هل هذا هو المغرب
    حسبي ألله ونعم الوكيل
    الهجرة تم الهجرة تم الهجرة

  6. هداك وهبي شحال من حاجة غادي يدوز غير بقاو تتطبلو و هو موجد ليكوم قالب من ورا قالب بنادم مخص يتعما و حتا المحامون لي بغاو يقاطعو ضروري يشرحو علاش بغاو يقاطعو و شنو هيا الاسباب

  7. على المغاربة ان يقفوا سدا منيعا أمام عجرفة مجموعة من الطغاة. سفاكوا دماء المواطنين.يجب على من بيده الأمر أن يرخص للمتقاضين للدفاع عن أنفسهم لان المحامى فى كثير من الأحيان يدافع عن الطرف الاخر بدل موكله.لقد تزعزعت ثقة المواطنين فى المحامين.

  8. المرجو من المواطنين تنظيم مظاهرة أمام البرلمان ضد المحامون وتحديد موعد التضاهرة من طرف متطوع.وانا متيقن بنجاحها بنسبة عالية جدا لأن الشعب المغربى يمقت المتعجرفين ولصوص الحق العام . وسيعرف المحامون قيمتهم الحقيقية لدى ألمواطنين .

  10. المحامي لا يهمه الا جمع المال على حساب اعراض الناس
    من هدا المنبر ندعوا الحكومة الى وقف هدا الزحف الاسود الدي طالما تغنى بالعدالة

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