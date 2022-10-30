وزير خارجية ايطاليا الجديد : “دور المغرب حاسم في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط”
هبة بريس - الرباط
نوه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تيجاني، بدور المغرب في حفظ أمن واستقلال منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية، في تغريدة على موقع “تويتر” يوم الجمعة، أن تاجاني أشاد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بـ “الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في استقرار المنطقة المتوسطية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”.
كما اكد وزير الخارجية الايطالي الجديد على أن “روما مستعدة للعمل مع الرباط، حيث أورد “يمكنكم الاعتماد على صداقتنا”.
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هناك موجة السيبة داخليا ويجب محاربتها وإعطاء الشرطة حق التدخل بشتى الطرق لمحاربة المجرمين
المخابرات المغربية من أقوی المخابرات في العالم بشاهدات الجميع
المغرب هو الدولة الوحيدة المستقرة في شمال إفريقيا…
المغرب نموذج نادر في العالم العربي
المغرب دولة رائدة في مجال الأمن ومكافحة الارهاب
على المغرب ان تكافح التطرف من داخل مجتمعها اولآ وبالتالي تلجأ الى الحلول الخارجية ..
المغرب هو الاصل و الباقي تقليد .