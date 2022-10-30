وزير خارجية ايطاليا

وزير خارجية ايطاليا الجديد : “دور المغرب حاسم في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط”

2022-10-30 / 18:41
7
هبة بريس - الرباط

نوه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تيجاني، بدور المغرب في حفظ أمن واستقلال منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية، في تغريدة على موقع “تويتر” يوم الجمعة، أن تاجاني أشاد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بـ “الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في استقرار المنطقة المتوسطية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”.

كما اكد وزير الخارجية الايطالي الجديد على أن “روما مستعدة للعمل مع الرباط، حيث أورد “يمكنكم الاعتماد على صداقتنا”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة العربية: توافق عربي على مشروع جدول أعمال القمة العربية

الجامعة العربية: توافق عربي على مشروع جدول أعمال القمة…

2022-10-30 / 22:29
Photo of العسكر يمنعون طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال القمة العربية بالجزائر

العسكر يمنعون طاقم القناة المغربية الأولى من تغطية أشغال…

2022-10-30 / 22:06
Photo of وهبي :” ندفع ثمن دفاعنا عن الحداثة ونحن أقرب الى الله من الآخرين “

وهبي :” ندفع ثمن دفاعنا عن الحداثة ونحن أقرب…

2022-10-30 / 21:40
Photo of هلال يحذر من تواطؤ “البوليساريو” مع إيران لزعزعة استقرار شمال إفريقيا

هلال يحذر من تواطؤ “البوليساريو” مع إيران لزعزعة استقرار…

2022-10-30 / 21:25
Photo of البرلمان الأنديني يجدد تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي

البرلمان الأنديني يجدد تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية…

2022-10-30 / 21:12
Photo of العاهل الأردني يغيب عن القمة العربية في الجزائر

العاهل الأردني يغيب عن القمة العربية في الجزائر

2022-10-30 / 20:51
Photo of بعد أيام من الصمت ..الجزائر تنتقد قرار مجلس الأمن حول الصحراء

بعد أيام من الصمت ..الجزائر تنتقد قرار مجلس الأمن…

2022-10-30 / 19:23
Photo of تحضيرات قمة الجزائر… مسؤول يعلن تجاوز خلافات الأمس

تحضيرات قمة الجزائر… مسؤول يعلن تجاوز خلافات الأمس

2022-10-30 / 17:24
Photo of القمة العربية … تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لأكثر من ساعتين

القمة العربية … تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لأكثر…

2022-10-30 / 16:47
Photo of “ميشال عون” يقيل الحكومة اللبنانية ويغادر القصر الرئاسي

“ميشال عون” يقيل الحكومة اللبنانية ويغادر القصر الرئاسي

2022-10-30 / 11:59

‫7 تعليقات

  1. هناك موجة السيبة داخليا ويجب محاربتها وإعطاء الشرطة حق التدخل بشتى الطرق لمحاربة المجرمين

  6. على المغرب ان تكافح التطرف من داخل مجتمعها اولآ وبالتالي تلجأ الى الحلول الخارجية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق