وزير خارجية ايطاليا الجديد : “دور المغرب حاسم في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط”

هبة بريس - الرباط

نوه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تيجاني، بدور المغرب في حفظ أمن واستقلال منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية، في تغريدة على موقع “تويتر” يوم الجمعة، أن تاجاني أشاد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بـ “الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في استقرار المنطقة المتوسطية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”.

كما اكد وزير الخارجية الايطالي الجديد على أن “روما مستعدة للعمل مع الرباط، حيث أورد “يمكنكم الاعتماد على صداقتنا”.

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