مصرع 30 شخصا في انهيار جسر بالهند
هبة بريس - وكالات
قضى 30 شخصا على الأقل الأحد في الهند، حين انهار جسر يعود إلى حقبة الاستعمار في ولاية غوجارات (غرب)، وفق ما أفاد عضو في الحكومة المحلية.
وقال المسؤول بريجيش مرجا لوكالة فرانس برس “تم العثور على ثلاثين جثة حتى الآن. عملية الإنقاذ مستمرة”. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نحو 350 شخصا كانوا على الجسر حين انهار.
وقالت قناة زي نيوز التلفزيونية المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
12 تعليقات
الهند رغم الفقر والبطالة ولا احد يفكر في تقليل الولادات .لا تكفي شوارع ولا بيوت ولا قطارات .
لا حول ولا قوة الا بالله
لا إله إلا الله وحده لاشريك
الله يرحمهم برحمته الواسعه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قضاء وقدر
بنيه تحتيه متهالكه في الهند
منظر يخوف كيف كان احساسهم داك الوقت الله يرحمهم.
فصب عليهم ربك سوط عذاب
يمهل ولا يهمل تعذيبهم للمسلمين وابادتهم لهم ربي ينتقم منهم شرا انتقام عبدة البقر الله لتربحهم
قل لايصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم واتوب حسبنا الله ونعم الوكيل
يارب سترك وعفوك