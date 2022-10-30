انهيار جسر الهند

مصرع 30 شخصا في انهيار جسر بالهند

2022-10-30 / 18:12
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هبة بريس - وكالات

قضى 30 شخصا على الأقل الأحد في الهند، حين انهار جسر يعود إلى حقبة الاستعمار في ولاية غوجارات (غرب)، وفق ما أفاد عضو في الحكومة المحلية.

وقال المسؤول بريجيش مرجا لوكالة فرانس برس “تم العثور على ثلاثين جثة حتى الآن. عملية الإنقاذ مستمرة”. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نحو 350 شخصا كانوا على الجسر حين انهار.

وقالت قناة زي نيوز التلفزيونية المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.

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‫12 تعليقات

  1. الهند رغم الفقر والبطالة ولا احد يفكر في تقليل الولادات .لا تكفي شوارع ولا بيوت ولا قطارات .

  9. يمهل ولا يهمل تعذيبهم للمسلمين وابادتهم لهم ربي ينتقم منهم شرا انتقام عبدة البقر الله لتربحهم

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