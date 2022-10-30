مراكش : توقيف عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات

ع اللطيف بركة : هبة بريس



تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت 29 أكتوبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة إلى مدخل مدينة مراكش، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة من حجز 5.400 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril”، فضلا عن حجز 7 كيلوغرامات و905 غرام من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عملية أمنية جرى تنفيذها بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بالجماعة القروية “تسلطانت” عن توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 75 غرام من مخدر الكوكايين وكيلوغرامين و375 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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