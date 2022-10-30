تحضيرات قمة الجزائر… مسؤول يعلن تجاوز خلافات الأمس

هبة بريس _ الرباط

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الأحد، توافق مجلس وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة.

وأضاف زكي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أن “الخلافات التي كانت بالأمس تم تجاوزها”، مشيرا إلى أنه “جرى اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وتضمينها ضمن جدول الأعمال”.

واستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات ‏المرتقب رفعها للقادة العرب‎.‎

وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.

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