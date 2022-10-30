القمة العربية … تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لأكثر من ساعتين

2022-10-30 / 16:47
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هبة بريس _ الرباط

بدأ وزراء الخارجية العرب التوافد إلى قاعة الاجتماعات في مقر انعقاد القمة العربية في الجزائر، لاستئناف اجتماعهم الذي تأخر لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وقالت وكالة سبونتيك انه كان من المقرر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الثانية عشر بالتوقيت المحلي، لكن اللقاء تأخر للثانية ونصف مساء.و لم يتضح على الفور سبب التأخير.

يستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات ‏المرتقب رفعها للقادة العرب‎.‎

وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية

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تعليق واحد

  1. أبرزها التدخل الإيراني في المنطقة وعلاقتها بالبوليساريو اي إدانة إيران لتسايحها بالدرونات الإيرانية مما يعني إدانة الجزائر مما جعل العممارة وزير خارجية الجزائر يصاب بالسعار

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