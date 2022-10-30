الصويرة ومدينة لاروشيل الفرنسية تعززان تعاونهما

هبة بريس _ و م ع

وقعت مدينتا الصويرة ولاروشيل الفرنسية، أول أمس الجمعة، ببيت الذاكرة بمدينة الرياح، اتفاقية شراكة جديدة، تروم إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما وللتوأمة التي تجمع بين الطرفين منذ سنوات عدة.

وتأمل المدينتان، من خلال هذا الاتفاق، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى، عمدة لاروشيل، جان فرانسوا فونتين، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، خلال حفل تميز بحضور مستشار جلالة الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة – موكادور، السيد أندري أزولاي، تعزيز توأمتهما والارتقاء بتعاونهما إلى مستوى شراكة دينامية، ودائمة.

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