وثيقة أمريكية سرية تكشف حقيقة ظواهر الكائنات الفضائية

2022-10-30 / 14:28
0
هبة بريس _ متابعة

كشف مسؤولون أمريكيون حقيقة الكائنات الفضائية والأجسام الغريبة التي يجري رصدها في الجو بين الفينة والأخرى.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين حكوميين قولهم، إن هذه الظواهر طبيعية، ومرتبطة بعمليات التجسس والمراقبة التي تقوم بها القوى الأجنبية باستخدام تكنولوجيا متقدمة أو بالونات الطقس.

ورغم أن هذه الظواهر التي أثارت حيرة وكالات الاستخبارات الأمريكية؛ غذت نظريات حول زيارة كائنات فضائية والتجسس من جانب دولة معادية باستخدام تكنولوجيا متطورة؛ إلا أن مسؤولين حكوميين يقولون إن العديد من الحوادث لها تفسيرات عادية.

وذكرت الصحيفة أن وثيقة سرية تفسر حقيقة 144 حادثا جرت بين عام 2004 و2021 ستقدم إلى الكونغرس بحلول الاثنين، لتحديث تقرير نشر العام الماضي قال إن جميع الحوادث تقريبا لا تزال دون تفسير.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض الحوادث نسبت رسميا إلى المراقبة الصينية، بطائرات بدون طيار بتكنولوجيا عادية نسبيا، ويعتقد أيضا أن البعض الآخر مرتبط أيضا بنشاط صيني.

وكشفت الصحيفة أن الكثير من المعلومات حول الظواهر المجهولة الهوية لا تزال سرية، ذلك أن المسؤولين الأمريكيين لا يريدون أن تعرف الصين أو الدول الأخرى أن جهودهم للتجسس على الجيش الأمريكي قد تم اكتشافها.

وعلى سبيل المثال، فإن الصحيفة قالت إن صورا لمثلثات خضراء بدت وكأنها سفن غريبة رصدت مؤخرا، لكنها كانت في الواقع طائرات بدون طيار تم تصويرها من خلال كاميرا رؤية ليلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واتساب يتوقف عن العمل على ملايين هواتف “آيفون”

واتساب يتوقف عن العمل على ملايين هواتف “آيفون”

2022-10-24 / 23:25
Photo of مرورا بالشرق الأوسط.. العالم يترقب كسوفا شمسيا “بلا ظلام داسم”

مرورا بالشرق الأوسط.. العالم يترقب كسوفا شمسيا “بلا ظلام…

2022-10-23 / 10:02
Photo of كسوف جزئي للشمس تشهده البلدان العربية

كسوف جزئي للشمس تشهده البلدان العربية

2022-10-18 / 18:16
Photo of دراسة: النساء أصبحن أكثر استعدادًا لترك وظائفهن من الرجال

دراسة: النساء أصبحن أكثر استعدادًا لترك وظائفهن من الرجال

2022-10-18 / 12:58
Photo of تطبيق يكشف الإصابة بالسرطان بمجرد سماع صوت المريض

تطبيق يكشف الإصابة بالسرطان بمجرد سماع صوت المريض

2022-10-16 / 10:09
Photo of ” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب ديمورفوس

” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب…

2022-10-11 / 21:43
Photo of الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

2022-10-10 / 16:20
Photo of دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

2022-10-09 / 16:08
Photo of إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

2022-10-08 / 09:59
Photo of اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

2022-10-03 / 19:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق